Губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев подписал указы о кадровых назначениях

УФА, 18 сен - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев подписал указы о кадровых назначениях в правительстве региона и переназначил сенатором Совета Федерации от области Елену Афанасьеву, которая работает на этой должности с 2014 года, сообщает правительство области в своём Telegram-канале. "Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев наделил полномочиями сенатора Российской Федерации от Правительства Оренбургской области Елену Афанасьеву. В 2020 году она награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Является членом Совета Федерации от Оренбургской области с 2014 года", - говорится в сообщении. В Совете Федерации область представляют два сенатора. Полномочия Афанасьевой, которая является заместителем председателя комитета СФ по международным делам, заканчиваются в сентябре 2025 года. А полномочия второго сенатора - Андрея Шевченко, председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, заканчиваются только в сентябре 2026 года. Кроме того, Солнцев, вступив в должность губернатора Оренбургской области подписал указы о кадровых назначениях. "Начальником инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области назначена Кристина Летяго. Заместителем начальника инспекции – Дмитрий Тухватуллин. Директором департамента молодежной политики Оренбургской области назначен Сергей Молчанов, его заместителями - Инна Рыбалкина и Владимир Шигаев",- следует из релиза. Согласно указу губернатора, председателем комитета внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области назначена Наталья Бессонова, её заместителем стала Елена Хазиахметова. Исполняющим обязанности председателя комитета по вопросам записи актов гражданского состояния Оренбургской области назначена Татьяна Ганина. Председателем комитета по обеспечению деятельности мировых судей Оренбургской области назначен Мурат Кужабаев. Его заместителем назначен Евгений Лямин. Кроме того, по указу Солнцева, начальником инспекции Госстройнадзора региона назначена Светлана Пименова. Ее заместителями стали Максим Джалиев и Ирина Начинова. Председателем комитета по делам архивов области на срок полномочий Губернатора Оренбургской области назначена Ирина Останина, заместителем - Татьяна Семенова. "Исполняющим обязанности директора департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов до назначения директора ведомства назначен Андрей Шумский, и. о. его заместителями - Наталья Абзаева и Виктор Цапенко. Председателем комитета по профилактике коррупционных правонарушений Оренбургской области назначен Михаил Рейф. Директором департамента пожарной безопасности и гражданской защиты назначен Игорь Слепцов. Указы вступили в силу", - сообщает областное правительство.

