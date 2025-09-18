https://ria.ru/20250918/sokolov-2042674083.html

Кировский губернатор предложил усилить наказание за склонение к аборту

Кировский губернатор предложил усилить наказание за склонение к аборту - РИА Новости, 18.09.2025

Кировский губернатор предложил усилить наказание за склонение к аборту

18.09.2025

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил усилить ответственность за склонение женщин к аборту. Глава региона в ходе ежегодного послания особое внимание уделил демографической политике и инициативам, реализуемых правительством Кировской области по этому направлению. Он отметил, что в регионе усилена работа по профилактике абортов. "С 1 сентября вступил в силу закон Кировской области "О защите материнства и запрете склонения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности". Если врач будет склонять женщину к аборту при отсутствии медицинских показаний, его ждет наказание. Наказание должно быть значительно более жестким для организаций, где работает этот врач. Прошу депутатов законодательного собрания выйти с инициативой и усилить ответственность до максимально возможной для юридических лиц, для которых аборт – это всего лишь заработок", – сказал Соколов.

кировская область

