Рейтинг@Mail.ru
Кировский губернатор предложил усилить наказание за склонение к аборту - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
12:46 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/sokolov-2042674083.html
Кировский губернатор предложил усилить наказание за склонение к аборту
Кировский губернатор предложил усилить наказание за склонение к аборту - РИА Новости, 18.09.2025
Кировский губернатор предложил усилить наказание за склонение к аборту
Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил усилить ответственность за склонение женщин к аборту. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T12:46:00+03:00
2025-09-18T12:46:00+03:00
кировская область
кировская область
александр соколов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787913602_0:213:2922:1857_1920x0_80_0_0_4f939d240826d680f3e6a0947583fe36.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил усилить ответственность за склонение женщин к аборту. Глава региона в ходе ежегодного послания особое внимание уделил демографической политике и инициативам, реализуемых правительством Кировской области по этому направлению. Он отметил, что в регионе усилена работа по профилактике абортов. "С 1 сентября вступил в силу закон Кировской области "О защите материнства и запрете склонения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности". Если врач будет склонять женщину к аборту при отсутствии медицинских показаний, его ждет наказание. Наказание должно быть значительно более жестким для организаций, где работает этот врач. Прошу депутатов законодательного собрания выйти с инициативой и усилить ответственность до максимально возможной для юридических лиц, для которых аборт – это всего лишь заработок", – сказал Соколов.
https://ria.ru/20250918/torgovlya-2042672429.html
кировская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787913602_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ec43505b610d6dc1650696659dc334d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кировская область, александр соколов
Кировская область, Кировская область, Александр Соколов
Кировский губернатор предложил усилить наказание за склонение к аборту

Кировский губернатор Соколов предложил усилить наказание за склонение к аборту

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Кировской области Александр Соколов
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Кировской области Александр Соколов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил усилить ответственность за склонение женщин к аборту.
Глава региона в ходе ежегодного послания особое внимание уделил демографической политике и инициативам, реализуемых правительством Кировской области по этому направлению. Он отметил, что в регионе усилена работа по профилактике абортов.
"С 1 сентября вступил в силу закон Кировской области "О защите материнства и запрете склонения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности". Если врач будет склонять женщину к аборту при отсутствии медицинских показаний, его ждет наказание. Наказание должно быть значительно более жестким для организаций, где работает этот врач. Прошу депутатов законодательного собрания выйти с инициативой и усилить ответственность до максимально возможной для юридических лиц, для которых аборт – это всего лишь заработок", – сказал Соколов.
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Круглосуточную торговлю хотят запретить в кировских многоквартирных домах
Вчера, 12:37
 
Кировская областьКировская областьАлександр Соколов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала