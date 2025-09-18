Более 60 аэропортов внедрили российский софт, пишут СМИ

https://ria.ru/20250918/soft-2042605309.html

Более 60 аэропортов и десятки авиакомпаний, включая зарубежные, внедрили российский софт, рассказали газете "Известия" в аппарате вице-премьера правительства РФ РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 60 аэропортов и десятки авиакомпаний, включая зарубежные, внедрили российский софт, рассказали газете "Известия" в аппарате вице-премьера правительства РФ Дмитрия Григоренко. "Более 60 аэропортов и десятки авиакомпаний, включая зарубежные, внедрили российский софт, разработанный в рамках индустриальных центров компетенций", - сообщили газете. Также, по словам министра транспорта РФ Андрея Никитина, для повышения независимости российской гражданской авиации от внешних факторов отечественным авиапредприятиям крайне важно иметь суверенное программное обеспечение, позволяющее поддерживать и сопровождать многочисленные производственные процессы на воздушном транспорте. "Механизм индустриальных центров компетенций позволил игрокам авиарынка практически бесшовно и незаметно для граждан перейти с иностранного ПО на эффективные отечественные IT-решения. Работа по созданию и внедрению российского специализированного авиационного софта успешно продолжается. На повестке — создание перспективных информационных систем для решения специфических отраслевых задач", - рассказал Никитин газете "Известия".

