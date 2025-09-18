https://ria.ru/20250918/sobyanin-2042666879.html

Собянин: экономика Москвы чувствует высокую процентную ставку

18.09.2025

Собянин: экономика Москвы чувствует высокую процентную ставку

Экономика Москвы не может не чувствовать высокой процентной ставки, но рецессии нет, рост сохраняется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Экономика Москвы не может не чувствовать высокой процентной ставки, но рецессии нет, рост сохраняется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Московская экономика не может не чувствовать те параметры, которые коллеги мои задают, налоговых изъятий и процентной ставки. Мы же не на луне живем, поэтому, естественно, что это напрямую сказывается на инвестиционной активности в целом. Но я соглашусь, что о рецессии говорить не приходится. У нас сохраняется рост, пусть он меньше, чем в прошлом году, но это рост", - сказал Собянин в ходе пленарной сессии "Финансовая система: вызовы и задачи" в рамках Московского финансового форума. Мэр отметил, что на сегодняшний день в столице наблюдается рост по всем направлениям экономики: рост инвестиций, рост промышленного производства, даже небольшой рост в торговле. "Если посмотреть на Европу, то, я так понимаю, что политика нашего Центробанка в первую очередь ударяет по экономике европейских стран, потому что у них рецессия, а не у нас", - добавил Собянин. В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики. На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.

