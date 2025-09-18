Рейтинг@Mail.ru
Собянин: экономика Москвы чувствует высокую процентную ставку - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/sobyanin-2042666879.html
Собянин: экономика Москвы чувствует высокую процентную ставку
Собянин: экономика Москвы чувствует высокую процентную ставку - РИА Новости, 18.09.2025
Собянин: экономика Москвы чувствует высокую процентную ставку
Экономика Москвы не может не чувствовать высокой процентной ставки, но рецессии нет, рост сохраняется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T12:10:00+03:00
2025-09-18T12:10:00+03:00
сергей собянин
москва
россия
европа
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965259472_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_d34083c6f51d4aaefe0e6a1b42a64ef0.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Экономика Москвы не может не чувствовать высокой процентной ставки, но рецессии нет, рост сохраняется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Московская экономика не может не чувствовать те параметры, которые коллеги мои задают, налоговых изъятий и процентной ставки. Мы же не на луне живем, поэтому, естественно, что это напрямую сказывается на инвестиционной активности в целом. Но я соглашусь, что о рецессии говорить не приходится. У нас сохраняется рост, пусть он меньше, чем в прошлом году, но это рост", - сказал Собянин в ходе пленарной сессии "Финансовая система: вызовы и задачи" в рамках Московского финансового форума. Мэр отметил, что на сегодняшний день в столице наблюдается рост по всем направлениям экономики: рост инвестиций, рост промышленного производства, даже небольшой рост в торговле. "Если посмотреть на Европу, то, я так понимаю, что политика нашего Центробанка в первую очередь ударяет по экономике европейских стран, потому что у них рецессия, а не у нас", - добавил Собянин. В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики. На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
https://ria.ru/20250918/sobyanin-2042664655.html
https://ria.ru/20250918/sobjanin-2042665594.html
москва
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965259472_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_4f3b4907e3c109b5ff0e79e48cceadc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей собянин, москва, россия, европа, экономика
Сергей Собянин, Москва, Россия, Европа, Экономика
Собянин: экономика Москвы чувствует высокую процентную ставку

Собянин: экономика Москвы чувствует высокую процентную ставку, но рецессии нет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сергей Собянин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Экономика Москвы не может не чувствовать высокой процентной ставки, но рецессии нет, рост сохраняется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Московская экономика не может не чувствовать те параметры, которые коллеги мои задают, налоговых изъятий и процентной ставки. Мы же не на луне живем, поэтому, естественно, что это напрямую сказывается на инвестиционной активности в целом. Но я соглашусь, что о рецессии говорить не приходится. У нас сохраняется рост, пусть он меньше, чем в прошлом году, но это рост", - сказал Собянин в ходе пленарной сессии "Финансовая система: вызовы и задачи" в рамках Московского финансового форума.
Мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании Финансовая система: вызовы и задачи в рамках X Московского финансового форума - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Собянин рассказал, когда жить станет веселее
Вчера, 11:59
Мэр отметил, что на сегодняшний день в столице наблюдается рост по всем направлениям экономики: рост инвестиций, рост промышленного производства, даже небольшой рост в торговле.
"Если посмотреть на Европу, то, я так понимаю, что политика нашего Центробанка в первую очередь ударяет по экономике европейских стран, потому что у них рецессия, а не у нас", - добавил Собянин.
В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.
На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
Сергей Собянин и Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Собянин и Набиуллина поспорили о способах повысить производительность труда
Вчера, 12:03
 
Сергей СобянинМоскваРоссияЕвропаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала