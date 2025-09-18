Рейтинг@Mail.ru
Специалистов по реконструкции памятников начнут готовить на Смоленщине
Смоленская область
 
21:40 18.09.2025
Специалистов по реконструкции памятников начнут готовить на Смоленщине
Специалистов по реконструкции памятников начнут готовить на Смоленщине
Специалистов по реконструкции памятников начнут готовить на Смоленщине
Со следующего учебного года вместе с Московским архитектурным институтом (МАРХИ) в Смоленской области начнут готовить специалистов в сфере реконструкции и...
смоленская область
василий анохин
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Со следующего учебного года вместе с Московским архитектурным институтом (МАРХИ) в Смоленской области начнут готовить специалистов в сфере реконструкции и реставрации памятников, сообщил губернатор Василий Анохин."Заключили в Москве трехстороннее соглашение о реализации сетевой программы с президентом Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президентом Российской академии художеств, ректором МАРХИ Дмитрием Олеговичем Швидковским и ректором Смоленского государственного университета Михаилом Николаевичем Артеменковым", - написал губернатор в своем телеграм-канале. Обучение будет организовано в Смоленске — часть занятий будут проходить очно, часть — онлайн. В СмолГУ планируется выделить 25 бюджетных мест. Выпускники получат сразу два диплома: смоленского университета и диплом о профессиональной переподготовке МАРХИ."Благодаря нашей совместной образовательной программе студенты с первых лет учебы получат практический опыт, принимая участие в реальных архитектурных и реставрационных проектах", - подчеркнул Анохин. Он добавил, что сегодня благодаря федеральной поддержке в регионе активно ведется работа по восстановлению памятников культуры.
василий анохин
Смоленская область, Василий Анохин
Специалистов по реконструкции памятников начнут готовить на Смоленщине

Специалистов по реконструкции памятников будут готовить в Смоленской области

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Со следующего учебного года вместе с Московским архитектурным институтом (МАРХИ) в Смоленской области начнут готовить специалистов в сфере реконструкции и реставрации памятников, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Заключили в Москве трехстороннее соглашение о реализации сетевой программы с президентом Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президентом Российской академии художеств, ректором МАРХИ Дмитрием Олеговичем Швидковским и ректором Смоленского государственного университета Михаилом Николаевичем Артеменковым", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Обучение будет организовано в Смоленске — часть занятий будут проходить очно, часть — онлайн. В СмолГУ планируется выделить 25 бюджетных мест. Выпускники получат сразу два диплома: смоленского университета и диплом о профессиональной переподготовке МАРХИ.
"Благодаря нашей совместной образовательной программе студенты с первых лет учебы получат практический опыт, принимая участие в реальных архитектурных и реставрационных проектах", - подчеркнул Анохин.

Он добавил, что сегодня благодаря федеральной поддержке в регионе активно ведется работа по восстановлению памятников культуры.
