Аш-Шараа заявил, что переговоры с Израилем могут привести к результатам
2025-09-18T00:07:00+03:00
в мире
израиль
сирия
ахмед аш-шараа
вашингтон (штат)
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что переговоры с Израилем по вопросам безопасности могут привести к результатам "в ближайшие дни", передает агентство Рейтер."Аш-Шараа заявил, что переговоры с Израилем по вопросам безопасности могут привести к результатам в ближайшие дни", - говорится в сообщении.По данным агентства, аш-Шараа также отметил, что Вашингтон не оказывает давления на Дамаск по вопросу достижения соглашения с Израилем.
