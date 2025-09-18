https://ria.ru/20250918/siriya-2042597809.html

Аш-Шараа заявил, что переговоры с Израилем могут привести к результатам

в мире

израиль

сирия

ахмед аш-шараа

вашингтон (штат)

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что переговоры с Израилем по вопросам безопасности могут привести к результатам "в ближайшие дни", передает агентство Рейтер."Аш-Шараа заявил, что переговоры с Израилем по вопросам безопасности могут привести к результатам в ближайшие дни", - говорится в сообщении.По данным агентства, аш-Шараа также отметил, что Вашингтон не оказывает давления на Дамаск по вопросу достижения соглашения с Израилем.

