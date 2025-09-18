Рейтинг@Mail.ru
Аш-Шараа заявил, что переговоры с Израилем могут привести к результатам - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:07 18.09.2025 (обновлено: 00:20 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/siriya-2042597809.html
Аш-Шараа заявил, что переговоры с Израилем могут привести к результатам
Аш-Шараа заявил, что переговоры с Израилем могут привести к результатам - РИА Новости, 18.09.2025
Аш-Шараа заявил, что переговоры с Израилем могут привести к результатам
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что переговоры с Израилем по вопросам безопасности могут привести к результатам "в ближайшие дни",... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T00:07:00+03:00
2025-09-18T00:20:00+03:00
в мире
израиль
сирия
ахмед аш-шараа
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834991_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_5c7bf3e404486ef6b5d3ebbcaf5e462d.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что переговоры с Израилем по вопросам безопасности могут привести к результатам "в ближайшие дни", передает агентство Рейтер."Аш-Шараа заявил, что переговоры с Израилем по вопросам безопасности могут привести к результатам в ближайшие дни", - говорится в сообщении.По данным агентства, аш-Шараа также отметил, что Вашингтон не оказывает давления на Дамаск по вопросу достижения соглашения с Израилем.
https://ria.ru/20250817/siriya-2035902482.html
израиль
сирия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834991_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_1e8de3204efbac68de95d766c77c9e06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сирия, ахмед аш-шараа, вашингтон (штат)
В мире, Израиль, Сирия, Ахмед аш-Шараа, Вашингтон (штат)
Аш-Шараа заявил, что переговоры с Израилем могут привести к результатам

Аш-Шараа заявил, что переговоры с Израилем могут начаться в ближайшие дни

© AP Photo / Francisco SecoАхмед аш-Шараа
Ахмед аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Ахмед аш-Шараа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что переговоры с Израилем по вопросам безопасности могут привести к результатам "в ближайшие дни", передает агентство Рейтер.
"Аш-Шараа заявил, что переговоры с Израилем по вопросам безопасности могут привести к результатам в ближайшие дни", - говорится в сообщении.
По данным агентства, аш-Шараа также отметил, что Вашингтон не оказывает давления на Дамаск по вопросу достижения соглашения с Израилем.
Израильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Израиль пытается расчленить Сирию через ООН, пишут турецкие СМИ
17 августа, 14:24
 
В миреИзраильСирияАхмед аш-ШарааВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала