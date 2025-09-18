https://ria.ru/20250918/sirija-2042598808.html

Аш-Шараа назвал условия обсуждения с Израилем новых договоренностей

Аш-Шараа назвал условия обсуждения с Израилем новых договоренностей - РИА Новости, 18.09.2025

Аш-Шараа назвал условия обсуждения с Израилем новых договоренностей

Сирия готова обсуждать с Израилем новые договоренности в случае достижения соглашения по безопасности, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед... РИА Новости, 18.09.2025

БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Сирия готова обсуждать с Израилем новые договоренности в случае достижения соглашения по безопасности, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, его слова передает агентство Рейтер. "Если договоренность по безопасности будет успешна, то мы договоримся по другим соглашениям", - приводит слова аш-Шараа агентство. Сирийский лидер при этом отметил, что вопрос нормализации отношений с Израилем на данном этапе не стоит на повестке дня.

