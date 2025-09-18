Рейтинг@Mail.ru
00:23 18.09.2025
Аш-Шараа назвал условия обсуждения с Израилем новых договоренностей
Аш-Шараа назвал условия обсуждения с Израилем новых договоренностей
в мире
сирия
израиль
ахмед аш-шараа
БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Сирия готова обсуждать с Израилем новые договоренности в случае достижения соглашения по безопасности, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, его слова передает агентство Рейтер. "Если договоренность по безопасности будет успешна, то мы договоримся по другим соглашениям", - приводит слова аш-Шараа агентство. Сирийский лидер при этом отметил, что вопрос нормализации отношений с Израилем на данном этапе не стоит на повестке дня.
в мире, сирия, израиль, ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, Израиль, Ахмед аш-Шараа
БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Сирия готова обсуждать с Израилем новые договоренности в случае достижения соглашения по безопасности, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, его слова передает агентство Рейтер.
"Если договоренность по безопасности будет успешна, то мы договоримся по другим соглашениям", - приводит слова аш-Шараа агентство.
Сирийский лидер при этом отметил, что вопрос нормализации отношений с Израилем на данном этапе не стоит на повестке дня.
