Аш-Шараа назвал условия обсуждения с Израилем новых договоренностей
Аш-Шараа назвал условия обсуждения с Израилем новых договоренностей
Аш-Шараа назвал условия обсуждения с Израилем новых договоренностей
Сирия готова обсуждать с Израилем новые договоренности в случае достижения соглашения по безопасности, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18
2025-09-18T00:23:00+03:00
2025-09-18T00:23:00+03:00
в мире
сирия
израиль
ахмед аш-шараа
БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Сирия готова обсуждать с Израилем новые договоренности в случае достижения соглашения по безопасности, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, его слова передает агентство Рейтер. "Если договоренность по безопасности будет успешна, то мы договоримся по другим соглашениям", - приводит слова аш-Шараа агентство. Сирийский лидер при этом отметил, что вопрос нормализации отношений с Израилем на данном этапе не стоит на повестке дня.
сирия
израиль
Новости
В мире, Сирия, Израиль, Ахмед аш-Шараа
