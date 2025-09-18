https://ria.ru/20250918/siluanov-2042672264.html
Силуанов пошутил о бокале вина в обед для работающих москвичей
Силуанов пошутил о бокале вина в обед для работающих москвичей - РИА Новости, 18.09.2025
Силуанов пошутил о бокале вина в обед для работающих москвичей
Глава Министерства финансов Антон Силуанов пошутил о бокале вина для москвичей после слов мэра Сергея Собянина о высокой производительности труда в столице. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T12:36:00+03:00
2025-09-18T12:36:00+03:00
2025-09-18T14:13:00+03:00
москва
россия
антон силуанов
сергей собянин
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005731891_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_29e0309af0f6322fd21e98d9c419be96.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава Министерства финансов Антон Силуанов пошутил о бокале вина для москвичей после слов мэра Сергея Собянина о высокой производительности труда в столице.Диалог произошел на одной из сессий Московского финансового форума. Как рассказал Собянин, этот показатель в городе сопоставим с ситуацией в ФРГ и выше, чем в среднем по России.Мэр Москвы уточнил, что немцы в большой обеденный перерыв могут позволить себе бокал пива."Я вот одного не понимаю, если производительность труда в Москве, как в Германии или Италии, почему мы в обед не можем и не выпиваем по бокалу вина в Москве?" — сказал Силуанов.При этом россияне, скорее всего, работают больше, чем представители этих европейских стран, добавил глава ведомства.Со своей стороны, Собянин пояснил, что в ФРГ и в большинстве государств Европы концентрация населения высока, поэтому производительность труда выше в больших городах.В то же время Силуанов призвал повышать эффективность предприятий, а не помогать из бюджета разгильдяям.
https://ria.ru/20250918/sobyanin-2042664655.html
https://ria.ru/20250918/sobjanin-2042665594.html
https://ria.ru/20250912/nabiullina-2041492231.html
москва
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005731891_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c2264d15ff727c043b5564a5575e1df7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, антон силуанов, сергей собянин, германия
Москва, Россия, Антон Силуанов, Сергей Собянин, Германия
Силуанов пошутил о бокале вина в обед для работающих москвичей
Силуанов и Собянин пошутили про бокал вина в обед на работе для москвичей
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава Министерства финансов Антон Силуанов пошутил о бокале вина для москвичей после слов мэра Сергея Собянина о высокой производительности труда в столице.
Диалог произошел на одной из сессий Московского финансового форума. Как рассказал Собянин, этот показатель в городе сопоставим с ситуацией в ФРГ и выше, чем в среднем по России.
Мэр Москвы уточнил, что немцы в большой обеденный перерыв могут позволить себе бокал пива.
«
"Я вот одного не понимаю, если производительность труда в Москве, как в Германии или Италии, почему мы в обед не можем и не выпиваем по бокалу вина в Москве?" — сказал Силуанов.
При этом россияне, скорее всего, работают больше, чем представители этих европейских стран, добавил глава ведомства.
Со своей стороны, Собянин пояснил, что в ФРГ и в большинстве государств Европы концентрация населения высока, поэтому производительность труда выше в больших городах.
В то же время Силуанов призвал повышать эффективность предприятий, а не помогать из бюджета разгильдяям.