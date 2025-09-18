https://ria.ru/20250918/siluanov-2042672264.html

Силуанов пошутил о бокале вина в обед для работающих москвичей

Глава Министерства финансов Антон Силуанов пошутил о бокале вина для москвичей после слов мэра Сергея Собянина о высокой производительности труда в столице. РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава Министерства финансов Антон Силуанов пошутил о бокале вина для москвичей после слов мэра Сергея Собянина о высокой производительности труда в столице.Диалог произошел на одной из сессий Московского финансового форума. Как рассказал Собянин, этот показатель в городе сопоставим с ситуацией в ФРГ и выше, чем в среднем по России.Мэр Москвы уточнил, что немцы в большой обеденный перерыв могут позволить себе бокал пива."Я вот одного не понимаю, если производительность труда в Москве, как в Германии или Италии, почему мы в обед не можем и не выпиваем по бокалу вина в Москве?" — сказал Силуанов.При этом россияне, скорее всего, работают больше, чем представители этих европейских стран, добавил глава ведомства.Со своей стороны, Собянин пояснил, что в ФРГ и в большинстве государств Европы концентрация населения высока, поэтому производительность труда выше в больших городах.В то же время Силуанов призвал повышать эффективность предприятий, а не помогать из бюджета разгильдяям.

