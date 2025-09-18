Силуанов пошутил о бокале вина в обед для работающих москвичей

Рейтинг@Mail.ru
12:36 18.09.2025 (обновлено: 14:13 18.09.2025)
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава Министерства финансов Антон Силуанов пошутил о бокале вина для москвичей после слов мэра Сергея Собянина о высокой производительности труда в столице.Диалог произошел на одной из сессий Московского финансового форума. Как рассказал Собянин, этот показатель в городе сопоставим с ситуацией в ФРГ и выше, чем в среднем по России.Мэр Москвы уточнил, что немцы в большой обеденный перерыв могут позволить себе бокал пива.&quot;Я вот одного не понимаю, если производительность труда в Москве, как в Германии или Италии, почему мы в обед не можем и не выпиваем по бокалу вина в Москве?&quot; — сказал Силуанов.При этом россияне, скорее всего, работают больше, чем представители этих европейских стран, добавил глава ведомства.Со своей стороны, Собянин пояснил, что в ФРГ и в большинстве государств Европы концентрация населения высока, поэтому производительность труда выше в больших городах.В то же время Силуанов призвал повышать эффективность предприятий, а не помогать из бюджета разгильдяям.
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава Министерства финансов Антон Силуанов пошутил о бокале вина для москвичей после слов мэра Сергея Собянина о высокой производительности труда в столице.
Диалог произошел на одной из сессий Московского финансового форума. Как рассказал Собянин, этот показатель в городе сопоставим с ситуацией в ФРГ и выше, чем в среднем по России.
Мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании Финансовая система: вызовы и задачи в рамках X Московского финансового форума - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Мэр Москвы уточнил, что немцы в большой обеденный перерыв могут позволить себе бокал пива.
"Я вот одного не понимаю, если производительность труда в Москве, как в Германии или Италии, почему мы в обед не можем и не выпиваем по бокалу вина в Москве?" — сказал Силуанов.

При этом россияне, скорее всего, работают больше, чем представители этих европейских стран, добавил глава ведомства.
Со своей стороны, Собянин пояснил, что в ФРГ и в большинстве государств Европы концентрация населения высока, поэтому производительность труда выше в больших городах.
В то же время Силуанов призвал повышать эффективность предприятий, а не помогать из бюджета разгильдяям.
