Рейтинг@Mail.ru
Период планового охлаждения экономики надо пройти плавно, заявил Силуанов - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 18.09.2025 (обновлено: 10:33 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/siluanov-2042645928.html
Период планового охлаждения экономики надо пройти плавно, заявил Силуанов
Период планового охлаждения экономики надо пройти плавно, заявил Силуанов - РИА Новости, 18.09.2025
Период планового охлаждения экономики надо пройти плавно, заявил Силуанов
Период планового охлаждения экономики РФ надо пройти плавно - не переборщить, но и не недоработать, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T10:27:00+03:00
2025-09-18T10:33:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_0:77:3116:1830_1920x0_80_0_0_c9ce93e0efb8b23961c1a5767d61e3f2.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Период планового охлаждения экономики РФ надо пройти плавно - не переборщить, но и не недоработать, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Вы правильно говорите о том, что сейчас наша страна находится в таком времени - планового охлаждения экономики, и президент говорил, что нужно это очень тонко пройти, с тем чтобы не переохладить с одной стороны, а с другой стороны - с тем чтобы решить вопрос снижения инфляции, роста реальных доходов населения, с тем чтобы все задачи, которые реализуются через бюджет, были выполнены", - сказал он, выступая на Мосфинфоруме."Вопрос как раз стимулирования или охлаждения экономики - это относится к финансовым властям в первую очередь, - бюджету и денежно-кредитной политике. Здесь главное с одной стороны не переборщить, но и не недоработать", - добавил он.
https://ria.ru/20250918/retsessiya-2042645030.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_ce49843d4726c266cba496c2c5c7e681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
Период планового охлаждения экономики надо пройти плавно, заявил Силуанов

Силуанов призвал не переборщить с плановым охлаждением экономики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Период планового охлаждения экономики РФ надо пройти плавно - не переборщить, но и не недоработать, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Вы правильно говорите о том, что сейчас наша страна находится в таком времени - планового охлаждения экономики, и президент говорил, что нужно это очень тонко пройти, с тем чтобы не переохладить с одной стороны, а с другой стороны - с тем чтобы решить вопрос снижения инфляции, роста реальных доходов населения, с тем чтобы все задачи, которые реализуются через бюджет, были выполнены", - сказал он, выступая на Мосфинфоруме.
"Вопрос как раз стимулирования или охлаждения экономики - это относится к финансовым властям в первую очередь, - бюджету и денежно-кредитной политике. Здесь главное с одной стороны не переборщить, но и не недоработать", - добавил он.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Признаков рецессии в России нет, заявила Набиуллина
10:23
 
ЭкономикаРоссияАнтон Силуанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала