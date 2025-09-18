https://ria.ru/20250918/siluanov--2042668348.html
Силуанов назвал приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку
2025-09-18T12:16:00+03:00
2025-09-18T12:16:00+03:00
2025-09-18T12:21:00+03:00
антон силуанов
экономика
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава Минфина Антон Силуанов назвал приоритеты бюджета на 2026-2028 годы: все обязательства перед гражданами и бизнесом, оборона и безопасность, национальные цели. "Приоритеты очевидны. В первую очередь, все, что государство гарантировало перед людьми, перед компаниями, перед бизнесом. Это будет выполнено ... Второе, безусловно важное, направление - это обеспечение обороны и безопасности, причем безопасности не только страны, но и людей ... И третье - национальные цели, поставленные президентом", — сказал он, отвечая на вопрос о приоритетах бюджета на 2026-2028 годы.
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава Минфина Антон Силуанов назвал приоритеты бюджета на 2026-2028 годы: все обязательства перед гражданами и бизнесом, оборона и безопасность, национальные цели.
"Приоритеты очевидны. В первую очередь, все, что государство гарантировало перед людьми, перед компаниями, перед бизнесом. Это будет выполнено ... Второе, безусловно важное, направление - это обеспечение обороны и безопасности, причем безопасности не только страны, но и людей ... И третье - национальные цели, поставленные президентом", — сказал он, отвечая на вопрос о приоритетах бюджета на 2026-2028 годы.
Другие заявления министра:
- Бюджет обеспечит все обязательства перед гражданами и получателями бюджетных средств независимо от внешних обстоятельств.
- Российский бюджет должен быть мускулистым и защищенным от внешних воздействий.
- Надо повышать эффективность предприятий, работать с производительностью труда, а не "помогать из бюджета разгильдяям".
- Период планового охлаждения экономики надо пройти плавно — не переборщить, но и не недоработать