Рейтинг@Mail.ru
Силуанов назвал приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 18.09.2025 (обновлено: 12:21 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/siluanov--2042668348.html
Силуанов назвал приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку
Силуанов назвал приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку - РИА Новости, 18.09.2025
Силуанов назвал приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку
Глава Минфина Антон Силуанов назвал приоритеты бюджета на 2026-2028 годы: все обязательства перед гражданами и бизнесом, оборона и безопасность, национальные... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T12:16:00+03:00
2025-09-18T12:21:00+03:00
антон силуанов
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042667365_0:0:2546:1432_1920x0_80_0_0_03dec77b894c6df736b89aa4acfda433.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава Минфина Антон Силуанов назвал приоритеты бюджета на 2026-2028 годы: все обязательства перед гражданами и бизнесом, оборона и безопасность, национальные цели. "Приоритеты очевидны. В первую очередь, все, что государство гарантировало перед людьми, перед компаниями, перед бизнесом. Это будет выполнено ... Второе, безусловно важное, направление - это обеспечение обороны и безопасности, причем безопасности не только страны, но и людей ... И третье - национальные цели, поставленные президентом", — сказал он, отвечая на вопрос о приоритетах бюджета на 2026-2028 годы.Другие заявления министра:
https://ria.ru/20250918/siluanov-2042648817.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042667365_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7986757c3041b67c0149fb206ace312e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
антон силуанов, экономика
Антон Силуанов, Экономика
Силуанов назвал приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку

Силуанов назвал обязательства перед людьми приоритетом бюджета на трехлетку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании "Финансовая система: вызовы и задачи" в рамках X Московского финансового форума
Министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Финансовая система: вызовы и задачи в рамках X Московского финансового форума - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании "Финансовая система: вызовы и задачи" в рамках X Московского финансового форума
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава Минфина Антон Силуанов назвал приоритеты бюджета на 2026-2028 годы: все обязательства перед гражданами и бизнесом, оборона и безопасность, национальные цели.
"Приоритеты очевидны. В первую очередь, все, что государство гарантировало перед людьми, перед компаниями, перед бизнесом. Это будет выполнено ... Второе, безусловно важное, направление - это обеспечение обороны и безопасности, причем безопасности не только страны, но и людей ... И третье - национальные цели, поставленные президентом", — сказал он, отвечая на вопрос о приоритетах бюджета на 2026-2028 годы.
Другие заявления министра:
  • Бюджет обеспечит все обязательства перед гражданами и получателями бюджетных средств независимо от внешних обстоятельств.
  • Российский бюджет должен быть мускулистым и защищенным от внешних воздействий.
  • Надо повышать эффективность предприятий, работать с производительностью труда, а не "помогать из бюджета разгильдяям".
  • Период планового охлаждения экономики надо пройти плавно — не переборщить, но и не недоработать
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Силуанов призвал повышать эффективность предприятий
Вчера, 10:52
 
Антон СилуановЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала