Силуанов выступил против приватизации фирм, отдающих хорошие дивиденды

2025-09-18T11:45:00+03:00

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава Минфина России Антон Силуанов выступил против приватизации компаний, которое платят хорошие дивиденды: сейчас это будет себе в убыток."У нас действительно, есть компании, которые платят хорошие дивиденды. Хорошие компании, эффективные компании, зрелые компании. И наверное, сейчас, когда рынок не самый высокий, это будет себе в убыток, поскольку мы за три года получим дивидендов столько же, за сколько сейчас могли бы продать эти компании", - сказал Силуанов в ходе пленарной сессии Мосфинфорума, отвечая на вопрос модератора о планах приватизации.

