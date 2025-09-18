Рейтинг@Mail.ru
Силуанов выступил против приватизации фирм, отдающих хорошие дивиденды
11:45 18.09.2025
Силуанов выступил против приватизации фирм, отдающих хорошие дивиденды
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава Минфина России Антон Силуанов выступил против приватизации компаний, которое платят хорошие дивиденды: сейчас это будет себе в убыток."У нас действительно, есть компании, которые платят хорошие дивиденды. Хорошие компании, эффективные компании, зрелые компании. И наверное, сейчас, когда рынок не самый высокий, это будет себе в убыток, поскольку мы за три года получим дивидендов столько же, за сколько сейчас могли бы продать эти компании", - сказал Силуанов в ходе пленарной сессии Мосфинфорума, отвечая на вопрос модератора о планах приватизации.
экономика, антон силуанов, россия
Экономика, Антон Силуанов, Россия
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава Минфина России Антон Силуанов выступил против приватизации компаний, которое платят хорошие дивиденды: сейчас это будет себе в убыток.
"У нас действительно, есть компании, которые платят хорошие дивиденды. Хорошие компании, эффективные компании, зрелые компании. И наверное, сейчас, когда рынок не самый высокий, это будет себе в убыток, поскольку мы за три года получим дивидендов столько же, за сколько сейчас могли бы продать эти компании", - сказал Силуанов в ходе пленарной сессии Мосфинфорума, отвечая на вопрос модератора о планах приватизации.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Силуанов призвал повышать эффективность предприятий
Вчера, 10:52
 
Экономика Антон Силуанов Россия
 
 
