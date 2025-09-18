https://ria.ru/20250918/shkola-2042759378.html

В Тюмени на территории школы задержали неадекватных мужчину и женщину

2025-09-18T16:53:00+03:00

происшествия

тюмень

тюменская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ТЮМЕНЬ, 18 сен - РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали людей, которые вели себя неадекватно на территории одной из школ Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. "Сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации поступил из школы №92 города Тюмени 18 сентября. На место оперативно прибыли экипажи вневедомственной охраны Росгвардии. Подозреваемые в нарушении общественного порядка задержаны и доставлены в отдел полиции…. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении. В силовых структурах РИА Новости уточнили, что на территории школы задержаны женщина и мужчина, которые вели себя неадекватно. В одном из местных пабликов опубликован видеоролик, на котором у школы стоят три машины Росгвардии.

тюмень

тюменская область

