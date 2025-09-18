https://ria.ru/20250918/shkola-2042759378.html
В Тюмени на территории школы задержали неадекватных мужчину и женщину
В Тюмени на территории школы задержали неадекватных мужчину и женщину - РИА Новости, 18.09.2025
В Тюмени на территории школы задержали неадекватных мужчину и женщину
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали людей, которые вели себя неадекватно на территории одной из школ Тюмени, сообщает информационный центр... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:53:00+03:00
2025-09-18T16:53:00+03:00
2025-09-18T16:53:00+03:00
происшествия
тюмень
тюменская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946847_0:124:2984:1803_1920x0_80_0_0_ab25b47673cd335ee8cc6c058b0c28ef.jpg
ТЮМЕНЬ, 18 сен - РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали людей, которые вели себя неадекватно на территории одной из школ Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. "Сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации поступил из школы №92 города Тюмени 18 сентября. На место оперативно прибыли экипажи вневедомственной охраны Росгвардии. Подозреваемые в нарушении общественного порядка задержаны и доставлены в отдел полиции…. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении. В силовых структурах РИА Новости уточнили, что на территории школы задержаны женщина и мужчина, которые вели себя неадекватно. В одном из местных пабликов опубликован видеоролик, на котором у школы стоят три машины Росгвардии.
https://ria.ru/20250917/dnr-2042572979.html
тюмень
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946847_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_e30ad6b1cab099461248b1e211135d78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюмень, тюменская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Тюмени на территории школы задержали неадекватных мужчину и женщину
Росгвардия задержала на территории школы в Тюмени двух неадекватных людей