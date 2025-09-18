Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени на территории школы задержали неадекватных мужчину и женщину - РИА Новости, 18.09.2025
16:53 18.09.2025
В Тюмени на территории школы задержали неадекватных мужчину и женщину
В Тюмени на территории школы задержали неадекватных мужчину и женщину - РИА Новости, 18.09.2025
В Тюмени на территории школы задержали неадекватных мужчину и женщину
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали людей, которые вели себя неадекватно на территории одной из школ Тюмени, сообщает информационный центр... РИА Новости, 18.09.2025
ТЮМЕНЬ, 18 сен - РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали людей, которые вели себя неадекватно на территории одной из школ Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. "Сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации поступил из школы №92 города Тюмени 18 сентября. На место оперативно прибыли экипажи вневедомственной охраны Росгвардии. Подозреваемые в нарушении общественного порядка задержаны и доставлены в отдел полиции…. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении. В силовых структурах РИА Новости уточнили, что на территории школы задержаны женщина и мужчина, которые вели себя неадекватно. В одном из местных пабликов опубликован видеоролик, на котором у школы стоят три машины Росгвардии.
2025
В Тюмени на территории школы задержали неадекватных мужчину и женщину

Росгвардия задержала на территории школы в Тюмени двух неадекватных людей

ТЮМЕНЬ, 18 сен - РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали людей, которые вели себя неадекватно на территории одной из школ Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
"Сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации поступил из школы №92 города Тюмени 18 сентября. На место оперативно прибыли экипажи вневедомственной охраны Росгвардии. Подозреваемые в нарушении общественного порядка задержаны и доставлены в отдел полиции…. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.
В силовых структурах РИА Новости уточнили, что на территории школы задержаны женщина и мужчина, которые вели себя неадекватно.
В одном из местных пабликов опубликован видеоролик, на котором у школы стоят три машины Росгвардии.
Задержание - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Охранник школы рассказал о задержании мужчины с восемью гранатами в ДНР
17 сентября, 20:07
 
