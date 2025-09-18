https://ria.ru/20250918/shiveluch-2042613108.html

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел - РИА Новости, 18.09.2025

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел

Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту четыре километра над уровнем моря, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T04:53:00+03:00

2025-09-18T04:53:00+03:00

2025-09-18T04:53:00+03:00

шивелуч

камчатка

петропавловск-камчатский

российская академия наук

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861666300_0:41:3032:1747_1920x0_80_0_0_6f7c8dc034f1b43d513354b52979416a.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту четыре километра над уровнем моря, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Telegram-канале. "В 09.30 (по местному времени, 00.30 мск - ред.) KST (17.09 21.30 UTC) эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на четыре километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 40 километров на запад от вулкана", - сообщает группа. Специалисты установили для вулкана оранжевый код авиационной опасности. "Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", - подчеркнули в KVERT. Вулкан Шивелуч расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского. Мониторинг активности вулкана продолжается.

https://ria.ru/20250827/karymskij-2037772073.html

https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033327462.html

шивелуч

камчатка

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шивелуч, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, общество