Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел
Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту четыре километра над уровнем моря, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические
2025-09-18T04:53:00+03:00
2025-09-18T04:53:00+03:00
2025-09-18T04:53:00+03:00
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту четыре километра над уровнем моря, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Telegram-канале. "В 09.30 (по местному времени, 00.30 мск - ред.) KST (17.09 21.30 UTC) эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на четыре километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 40 километров на запад от вулкана", - сообщает группа. Специалисты установили для вулкана оранжевый код авиационной опасности. "Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", - подчеркнули в KVERT. Вулкан Шивелуч расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского. Мониторинг активности вулкана продолжается.
