Шандалович: в Карелии ограничат продажу алкоголя в жилых домах

Шандалович: в Карелии ограничат продажу алкоголя в жилых домах - РИА Новости, 18.09.2025

Шандалович: в Карелии ограничат продажу алкоголя в жилых домах

Продажа алкоголя в жилых домах Карелии и рядом с ними с марта следующего года разрешается только в торговых объектах площадью не менее 70 квадратных метров,... РИА Новости, 18.09.2025

республика карелия

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Продажа алкоголя в жилых домах Карелии и рядом с ними с марта следующего года разрешается только в торговых объектах площадью не менее 70 квадратных метров, сообщил председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович. Региональный парламент в четверг в окончательном чтении принял законопроект, предусматривающий введение с 1 марта 2026 года дополнительных ограничений на реализацию алкогольной продукции в регионе. С указанной даты розничная продажа алкогольной продукции в торговых объектах, которые расположены в подвальных, подземных и цокольных этажах многоквартирных домов будет запрещена. Также под действие закона попадут магазины, находящиеся в помещениях, которые переведены из жилых в нежилые, и не имеющие отдельного входа для погрузки и разгрузки алкогольной продукции. "Розничная продажа алкогольной продукции в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях с марта следующего года будет допускаться только в торговых объектах общей площадью не менее 70 квадратных метров", — приводит пресс-служба Заксобрания республики слова Шандаловича. По словам парламентария, Карелия находится в десятке регионов страны по объему потребления алкоголя и по розничным продажам крепкого алкоголя. Уровень заболеваемости, связанный с употреблением спиртного, в республике остается высоким. Во многом это является следствием доступности алкогольной продукции, с большим количеством так называемых алкомаркетов. "Принятие сегодня закона это только первый шаг. Звучат предложения организовать в магазинах специальные помещения по продаже алкогольной продукции. Думаю, что мы к этому придем", — отметил Шандалович. Председатель Законодательного собрания Карелии отметил, что автором инициативы выступили глава республики Артур Парфенчиков и депутаты всех парламентских фракций. "Такая консолидированная позиция о многом говорит", — заключил Шандалович. До утверждения в карельском парламенте законопроект прошел широкое обсуждение. Его поддержали представители общественных организаций, медицинского сообщества.

республика карелия

