Запад стремится полностью изолировать Сербию, заявила Захарова - РИА Новости, 18.09.2025
15:11 18.09.2025 (обновлено: 15:25 18.09.2025)
Запад стремится полностью изолировать Сербию, заявила Захарова
в мире
сербия
балканы
россия
мария захарова
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Конечная цель Запада на Балканах - полностью изолировать Сербию, окружить ее враждебными силами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В марте Хорватия заключила военный союз с Албанией, сербским автономным краем Косово и Метохия. В развитие наметившейся тревожной тенденции 5 сентября достигнута договорённость об углублении оборонного сотрудничества Загреба с Любляной", - сказала она в ходе брифинга.Захарова добавила, что лукаво заявленное участие в стремлении сохранить мир и стабильность на юго-востоке Европы, прежде всего в Боснии и Герцеговине и самопровозглашенной "Республики Косово" является не более чем благовидным предлогом для дальнейшего нагнетания взрывоопасной ситуации на Балканах в интересах западных столиц."Конечная цель этих инициатив, в основе которых лежит присущая Западу сербофобия, полностью изолировать Сербию, окружить её враждебными силами и буквально довести дело до принуждения поступиться исконными замелями, поступить суверенитетом и стать послушным звеном антироссийского фронта", - заключила она.
сербия
балканы
россия
в мире, сербия, балканы, россия, мария захарова
В мире, Сербия, Балканы, Россия, Мария Захарова
Запад повторяет на Балканах ошибки, совершенные на Украине, заявил Сийярто
