https://ria.ru/20250918/serbiya-2042719283.html

Запад стремится полностью изолировать Сербию, заявила Захарова

Запад стремится полностью изолировать Сербию, заявила Захарова - РИА Новости, 18.09.2025

Запад стремится полностью изолировать Сербию, заявила Захарова

Конечная цель Запада на Балканах - полностью изолировать Сербию, окружить ее враждебными силами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T15:11:00+03:00

2025-09-18T15:11:00+03:00

2025-09-18T15:25:00+03:00

в мире

сербия

балканы

россия

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813511694_668:0:4117:1940_1920x0_80_0_0_47834c85c2e2f9b032f0f137e8a72bdc.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Конечная цель Запада на Балканах - полностью изолировать Сербию, окружить ее враждебными силами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В марте Хорватия заключила военный союз с Албанией, сербским автономным краем Косово и Метохия. В развитие наметившейся тревожной тенденции 5 сентября достигнута договорённость об углублении оборонного сотрудничества Загреба с Любляной", - сказала она в ходе брифинга.Захарова добавила, что лукаво заявленное участие в стремлении сохранить мир и стабильность на юго-востоке Европы, прежде всего в Боснии и Герцеговине и самопровозглашенной "Республики Косово" является не более чем благовидным предлогом для дальнейшего нагнетания взрывоопасной ситуации на Балканах в интересах западных столиц."Конечная цель этих инициатив, в основе которых лежит присущая Западу сербофобия, полностью изолировать Сербию, окружить её враждебными силами и буквально довести дело до принуждения поступиться исконными замелями, поступить суверенитетом и стать послушным звеном антироссийского фронта", - заключила она.

https://ria.ru/20250904/vengrija-2039708813.html

сербия

балканы

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, балканы, россия, мария захарова