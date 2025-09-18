https://ria.ru/20250918/serbiya-2042719283.html
Запад стремится полностью изолировать Сербию, заявила Захарова
Конечная цель Запада на Балканах - полностью изолировать Сербию, окружить ее враждебными силами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Конечная цель Запада на Балканах - полностью изолировать Сербию, окружить ее враждебными силами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В марте Хорватия заключила военный союз с Албанией, сербским автономным краем Косово и Метохия. В развитие наметившейся тревожной тенденции 5 сентября достигнута договорённость об углублении оборонного сотрудничества Загреба с Любляной", - сказала она в ходе брифинга.Захарова добавила, что лукаво заявленное участие в стремлении сохранить мир и стабильность на юго-востоке Европы, прежде всего в Боснии и Герцеговине и самопровозглашенной "Республики Косово" является не более чем благовидным предлогом для дальнейшего нагнетания взрывоопасной ситуации на Балканах в интересах западных столиц."Конечная цель этих инициатив, в основе которых лежит присущая Западу сербофобия, полностью изолировать Сербию, окружить её враждебными силами и буквально довести дело до принуждения поступиться исконными замелями, поступить суверенитетом и стать послушным звеном антироссийского фронта", - заключила она.
