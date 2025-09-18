Рейтинг@Mail.ru
18.09.2025
Смоленская область
Смоленская область
 
14:17 18.09.2025
Более 1,2 тысячи смоленских семей получили поддержку для детей до трех лет
Более 1,2 тысячи смоленских семей получили поддержку для детей до трех лет - РИА Новости, 18.09.2025
Более 1,2 тысячи смоленских семей получили поддержку для детей до трех лет
Более 1,2 тысячи семей Смоленской области воспользовались поддержкой для новорожденных и детей до трех лет, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 18.09.2025
смоленская область
смоленская область
василий анохин
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 1,2 тысячи семей Смоленской области воспользовались поддержкой для новорожденных и детей до трех лет, сообщил губернатор Василий Анохин. "В этом году во всех муниципалитетах Смоленской области открылись пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных и детей до трех лет. Меру поддержки мы реализуем с июля этого года в рамках национального проекта "Семья" и региональной программы по повышению рождаемости. Ей воспользовались уже более 1200 семей", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Пункты расположены на базе Центров социального обслуживания населения в административных центрах муниципальных образований. В них можно получить различные вещи – от пеленальных столиков до колясок, кроваток и автокресел. "Рождение ребенка – важное событие для каждой семьи. Наша задача – позаботиться о них в этот ответственный период, чтобы родители могли сосредоточиться на самом главном – заботе о своих детях", - отметил глава региона.
смоленская область
смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Более 1,2 тысячи смоленских семей получили поддержку для детей до трех лет

Свыше 1200 семей получили поддержку для детей до трех лет в Смоленской области

Губернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : Администрация Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 1,2 тысячи семей Смоленской области воспользовались поддержкой для новорожденных и детей до трех лет, сообщил губернатор Василий Анохин.
"В этом году во всех муниципалитетах Смоленской области открылись пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных и детей до трех лет. Меру поддержки мы реализуем с июля этого года в рамках национального проекта "Семья" и региональной программы по повышению рождаемости. Ей воспользовались уже более 1200 семей", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Пункты расположены на базе Центров социального обслуживания населения в административных центрах муниципальных образований. В них можно получить различные вещи – от пеленальных столиков до колясок, кроваток и автокресел.
"Рождение ребенка – важное событие для каждой семьи. Наша задача – позаботиться о них в этот ответственный период, чтобы родители могли сосредоточиться на самом главном – заботе о своих детях", - отметил глава региона.
Смоленская область, Василий Анохин
 
 
