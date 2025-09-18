https://ria.ru/20250918/semi-2042700512.html
Более 1,2 тысячи смоленских семей получили поддержку для детей до трех лет
Более 1,2 тысячи смоленских семей получили поддержку для детей до трех лет - РИА Новости, 18.09.2025
Более 1,2 тысячи смоленских семей получили поддержку для детей до трех лет
18.09.2025
Более 1,2 тысячи семей Смоленской области воспользовались поддержкой для новорожденных и детей до трех лет, сообщил губернатор Василий Анохин.
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 1,2 тысячи семей Смоленской области воспользовались поддержкой для новорожденных и детей до трех лет, сообщил губернатор Василий Анохин.
"В этом году во всех муниципалитетах Смоленской области открылись пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных и детей до трех лет. Меру поддержки мы реализуем с июля этого года в рамках национального проекта "Семья" и региональной программы по повышению рождаемости. Ей воспользовались уже более 1200 семей", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Пункты расположены на базе Центров социального обслуживания населения в административных центрах муниципальных образований. В них можно получить различные вещи – от пеленальных столиков до колясок, кроваток и автокресел.
"Рождение ребенка – важное событие для каждой семьи. Наша задача – позаботиться о них в этот ответственный период, чтобы родители могли сосредоточиться на самом главном – заботе о своих детях", - отметил глава региона.