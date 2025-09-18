Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему ЕС отложил 19-й пакет антироссийских санкций
14:34 18.09.2025
Эксперт объяснил, почему ЕС отложил 19-й пакет антироссийских санкций
Эксперт объяснил, почему ЕС отложил 19-й пакет антироссийских санкций
БУДАПЕШТ, 18 сен - РИА Новости. Страны Евросоюза отложили согласование 19-го пакета антироссийских санкций, потому что сами продолжают покупать российские нефть и СПГ через посредников, разговоры о давлении на Венгрию и Словакию - только предлог, высказал мнение РИА Новости политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли. В среду постпреды стран ЕС сняли с повестки дня обсуждение 19-го пакета антироссийских санкций, отложив его на неопределенный срок. Газета Politico утверждала, что задержка связана с оказанием давления на Венгрию и Словакию, которые остаются единственными прямыми покупателями российской нефти в ЕС. Немецкое издание Handelsblatt со ссылкой диписточники сообщило, что ЕС планирует ввести новые штрафные меры против банков и НПЗ в Индии и Китае, участвующих в торговле российской нефтью. "Западные СМИ уделяют особое внимание Венгрии и Словакии, а также, возможно, члену НАТО Турции, чтобы не говорить о том, что западноевропейские продолжают покупать российскую нефть и СПГ через посредников. Причину отсрочки 19-го пакета санкций следует искать именно здесь, поскольку многие западные страны-члены ЕС не смогут в одночасье заменить российские нефть и газ, закупленные через посредников", - сказал Киселли. Эксперт подчеркнул, что закупка российских энергоносителей через посредников обходится европейским странам сильно дороже прямых поставок. "Поэтому после принятия следующих пакетов санкций они смогут закупать энергоносители для европейской промышленности и населения только по ещё более высоким ценам, что ещё больше снизит конкурентоспособность европейских компаний и увеличит их издержки. К этому нужно подготовиться, и это займет время. Странам-членам ЕС выгоднее заполнять свои газовые хранилища российскими энергоносителями, закупленными через посредников", - отметил он. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания коллегии еврокомиссаров сообщила, что Еврокомиссия скоро представит свой 19-й пакет санкций. В нем ЕК хочет усилить меры против российских банков и энергетических компаний, а также ограничить криптовалютные платежи. Президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО ввести пошлины на уровне 50–100% на товары из Китая, утверждая, что это сыграет значительную роль в прекращении украинского конфликта. В понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай даст решительный ответ и будет защищать свои интересы и безопасность, если они пострадают. Официальный представитель Еврокомиссии Олоф Гилл на брифинге отказался сообщить, рассматривает ли ЕС возможность введения пошлин против Китая в рамках 19-го пакета санкций против РФ после призыва президента США Дональда Трампа к такому шагу. Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Эксперт объяснил, почему ЕС отложил 19-й пакет антироссийских санкций

БУДАПЕШТ, 18 сен - РИА Новости. Страны Евросоюза отложили согласование 19-го пакета антироссийских санкций, потому что сами продолжают покупать российские нефть и СПГ через посредников, разговоры о давлении на Венгрию и Словакию - только предлог, высказал мнение РИА Новости политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли.
В среду постпреды стран ЕС сняли с повестки дня обсуждение 19-го пакета антироссийских санкций, отложив его на неопределенный срок. Газета Politico утверждала, что задержка связана с оказанием давления на Венгрию и Словакию, которые остаются единственными прямыми покупателями российской нефти в ЕС. Немецкое издание Handelsblatt со ссылкой диписточники сообщило, что ЕС планирует ввести новые штрафные меры против банков и НПЗ в Индии и Китае, участвующих в торговле российской нефтью.
"Западные СМИ уделяют особое внимание Венгрии и Словакии, а также, возможно, члену НАТО Турции, чтобы не говорить о том, что западноевропейские продолжают покупать российскую нефть и СПГ через посредников. Причину отсрочки 19-го пакета санкций следует искать именно здесь, поскольку многие западные страны-члены ЕС не смогут в одночасье заменить российские нефть и газ, закупленные через посредников", - сказал Киселли.
Эксперт подчеркнул, что закупка российских энергоносителей через посредников обходится европейским странам сильно дороже прямых поставок.
"Поэтому после принятия следующих пакетов санкций они смогут закупать энергоносители для европейской промышленности и населения только по ещё более высоким ценам, что ещё больше снизит конкурентоспособность европейских компаний и увеличит их издержки. К этому нужно подготовиться, и это займет время. Странам-членам ЕС выгоднее заполнять свои газовые хранилища российскими энергоносителями, закупленными через посредников", - отметил он.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания коллегии еврокомиссаров сообщила, что Еврокомиссия скоро представит свой 19-й пакет санкций. В нем ЕК хочет усилить меры против российских банков и энергетических компаний, а также ограничить криптовалютные платежи.
Президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО ввести пошлины на уровне 50–100% на товары из Китая, утверждая, что это сыграет значительную роль в прекращении украинского конфликта. В понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай даст решительный ответ и будет защищать свои интересы и безопасность, если они пострадают. Официальный представитель Еврокомиссии Олоф Гилл на брифинге отказался сообщить, рассматривает ли ЕС возможность введения пошлин против Китая в рамках 19-го пакета санкций против РФ после призыва президента США Дональда Трампа к такому шагу.
Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
