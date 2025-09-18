https://ria.ru/20250918/salmonellez-2042640535.html

В России разработали быстрый тест для диагностики сальмонеллеза

18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Быстрый тест для диагностики сальмонеллеза разработали ученые Роспотребнадзора, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "Ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали быстрый тест для диагностики сальмонеллеза. Новый тест позволяет обнаруживать ДНК Salmonella всего за 60 минут! Это значительно быстрее традиционных методов диагностики и классической ПЦР, что особенно важно для быстрой реакции на вспышки заболеваний", - рассказали там. Там уточнили, что сальмонеллез – это один из самых распространенных пищевых зоонозов, вызванный бактериями рода Salmonella, которые часто встречаются в птице, яйцах и воде. Заболевания могут проявляться гастроэнтеритом, а некоторые штаммы могут вызывать серьезные инфекции. "Тест обладает высокой точностью и может выявлять возбудителя в различных биологических материалах и объектах внешней среды, что важно для эпидемиологического надзора", - пояснили в пресс-службе. Разработка теста велась в рамках реализации Федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья".

