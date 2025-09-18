Рейтинг@Mail.ru
В России разработали быстрый тест для диагностики сальмонеллеза - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/salmonellez-2042640535.html
В России разработали быстрый тест для диагностики сальмонеллеза
В России разработали быстрый тест для диагностики сальмонеллеза - РИА Новости, 18.09.2025
В России разработали быстрый тест для диагностики сальмонеллеза
Быстрый тест для диагностики сальмонеллеза разработали ученые Роспотребнадзора, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T09:51:00+03:00
2025-09-18T09:51:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235411_0:327:2893:1954_1920x0_80_0_0_3024e2e51ebcab1b9e119907cb92d212.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Быстрый тест для диагностики сальмонеллеза разработали ученые Роспотребнадзора, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "Ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали быстрый тест для диагностики сальмонеллеза. Новый тест позволяет обнаруживать ДНК Salmonella всего за 60 минут! Это значительно быстрее традиционных методов диагностики и классической ПЦР, что особенно важно для быстрой реакции на вспышки заболеваний", - рассказали там. Там уточнили, что сальмонеллез – это один из самых распространенных пищевых зоонозов, вызванный бактериями рода Salmonella, которые часто встречаются в птице, яйцах и воде. Заболевания могут проявляться гастроэнтеритом, а некоторые штаммы могут вызывать серьезные инфекции. "Тест обладает высокой точностью и может выявлять возбудителя в различных биологических материалах и объектах внешней среды, что важно для эпидемиологического надзора", - пояснили в пресс-службе. Разработка теста велась в рамках реализации Федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья".
https://ria.ru/20250916/krasnikov-2042147517.html
https://ria.ru/20250807/vaktsina-2033868098.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235411_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_ba8c6c4f454065a6ff91c094675d7dfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, общество
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Общество
В России разработали быстрый тест для диагностики сальмонеллеза

Быстрый тест для диагностики сальмонеллеза разработали ученые Роспотребнадзора

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗабор пробы
Забор пробы - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Забор пробы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Быстрый тест для диагностики сальмонеллеза разработали ученые Роспотребнадзора, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали быстрый тест для диагностики сальмонеллеза. Новый тест позволяет обнаруживать ДНК Salmonella всего за 60 минут! Это значительно быстрее традиционных методов диагностики и классической ПЦР, что особенно важно для быстрой реакции на вспышки заболеваний", - рассказали там.
Исследования в лаборатории - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Глава РАН оценил исследования вакцины от рака в России
16 сентября, 07:23
Там уточнили, что сальмонеллез – это один из самых распространенных пищевых зоонозов, вызванный бактериями рода Salmonella, которые часто встречаются в птице, яйцах и воде. Заболевания могут проявляться гастроэнтеритом, а некоторые штаммы могут вызывать серьезные инфекции.
"Тест обладает высокой точностью и может выявлять возбудителя в различных биологических материалах и объектах внешней среды, что важно для эпидемиологического надзора", - пояснили в пресс-службе.
Разработка теста велась в рамках реализации Федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья".
Вакцина - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Гинцбург рассказал, когда пациенты могут начать получать вакцину от рака
7 августа, 10:38
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала