Рейтинг@Mail.ru
Рождаемость первенцев растет в Кировской области благодаря мерам поддержки - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
16:55 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/rozhdaemost-2042760526.html
Рождаемость первенцев растет в Кировской области благодаря мерам поддержки
Рождаемость первенцев растет в Кировской области благодаря мерам поддержки - РИА Новости, 18.09.2025
Рождаемость первенцев растет в Кировской области благодаря мерам поддержки
Рождаемость именно первых детей растет в Кировской области благодаря введенным мерам поддержки семей, сообщил глава региона Александр Соколов. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:55:00+03:00
2025-09-18T16:55:00+03:00
кировская область
александр соколов
кировская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985740311_121:0:3762:2048_1920x0_80_0_0_8386c10e6ea35202e27d7431ad469054.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — РИА Новости. Рождаемость именно первых детей растет в Кировской области благодаря введенным мерам поддержки семей, сообщил глава региона Александр Соколов. Губернатор Кировской области в рамках ежегодного послания отметил, что в регионе организована комплексная поддержка семей, действуют адресные меры, направленные на повышение рождаемости. Так, два года назад по поручению главы региона была введена такая мера поддержки, как "зарплата" мамам. "В настоящее время в регионе более 4,5 тысяч мам получают эту выплату. Данная мера поддержки успешно работает – в регионе увеличилось рождение именно первых детей в семьях. Мы должны создать такие условия, чтобы все семьи Кировской области жили в комфорте, а молодежь хотела бы жить в нашем регионе, здесь же найти работу, создавать семьи и воспитывать детей. Для этого мы создаем полноценную инфраструктуру детства: строим и ремонтируем школы, садики, поликлиники, создаем места для получения детьми и молодыми людьми дополнительного образования", — сказал Соколов. Он отметил, что с 1 марта в Кировской области установлена новая мера социальной поддержки в виде бесплатного проезда в общественном транспорте женщинам, вставшим на учет по беременности. Уже выдано более 3 тысяч транспортных карт. Всего для семей с детьми в регионе действует 38 мер поддержки, 16 из них для многодетных семей. Меры поддержки многодетным семьям предоставляются с этого года без учета критерия нуждаемости. "Это серьезная нагрузка на бюджет, это сотни миллионов рублей в год, но мы сознательно идем на это", — подчеркнул губернатор Кировской области. По данным пресс-службы правительства Кировской области, поддержка государства предоставляется на каждого второго ребенка, проживающего в регионе. В 2025 году консолидированный "детский" бюджет составляет 20,4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250918/sokolov-2042674083.html
кировская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985740311_803:0:3534:2048_1920x0_80_0_0_308c0561b6ae651cdb74ba5c6a2ffac1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр соколов, кировская область
Кировская область, Александр Соколов, Кировская область
Рождаемость первенцев растет в Кировской области благодаря мерам поддержки

Соколов: Рождаемость первенцев растет в Кировской области из-за мер поддержки

© iStock.com / gorodenkoffНоворожденный в роддоме
Новорожденный в роддоме - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© iStock.com / gorodenkoff
Новорожденный в роддоме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — РИА Новости. Рождаемость именно первых детей растет в Кировской области благодаря введенным мерам поддержки семей, сообщил глава региона Александр Соколов.
Губернатор Кировской области в рамках ежегодного послания отметил, что в регионе организована комплексная поддержка семей, действуют адресные меры, направленные на повышение рождаемости. Так, два года назад по поручению главы региона была введена такая мера поддержки, как "зарплата" мамам.
"В настоящее время в регионе более 4,5 тысяч мам получают эту выплату. Данная мера поддержки успешно работает – в регионе увеличилось рождение именно первых детей в семьях. Мы должны создать такие условия, чтобы все семьи Кировской области жили в комфорте, а молодежь хотела бы жить в нашем регионе, здесь же найти работу, создавать семьи и воспитывать детей. Для этого мы создаем полноценную инфраструктуру детства: строим и ремонтируем школы, садики, поликлиники, создаем места для получения детьми и молодыми людьми дополнительного образования", — сказал Соколов.
Он отметил, что с 1 марта в Кировской области установлена новая мера социальной поддержки в виде бесплатного проезда в общественном транспорте женщинам, вставшим на учет по беременности. Уже выдано более 3 тысяч транспортных карт.
Всего для семей с детьми в регионе действует 38 мер поддержки, 16 из них для многодетных семей. Меры поддержки многодетным семьям предоставляются с этого года без учета критерия нуждаемости.
"Это серьезная нагрузка на бюджет, это сотни миллионов рублей в год, но мы сознательно идем на это", — подчеркнул губернатор Кировской области.
По данным пресс-службы правительства Кировской области, поддержка государства предоставляется на каждого второго ребенка, проживающего в регионе. В 2025 году консолидированный "детский" бюджет составляет 20,4 миллиарда рублей.
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Кировский губернатор предложил усилить наказание за склонение к аборту
Вчера, 12:46
 
Кировская областьАлександр СоколовКировская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала