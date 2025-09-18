https://ria.ru/20250918/rozhdaemost-2042760526.html

Рождаемость первенцев растет в Кировской области благодаря мерам поддержки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — РИА Новости. Рождаемость именно первых детей растет в Кировской области благодаря введенным мерам поддержки семей, сообщил глава региона Александр Соколов. Губернатор Кировской области в рамках ежегодного послания отметил, что в регионе организована комплексная поддержка семей, действуют адресные меры, направленные на повышение рождаемости. Так, два года назад по поручению главы региона была введена такая мера поддержки, как "зарплата" мамам. "В настоящее время в регионе более 4,5 тысяч мам получают эту выплату. Данная мера поддержки успешно работает – в регионе увеличилось рождение именно первых детей в семьях. Мы должны создать такие условия, чтобы все семьи Кировской области жили в комфорте, а молодежь хотела бы жить в нашем регионе, здесь же найти работу, создавать семьи и воспитывать детей. Для этого мы создаем полноценную инфраструктуру детства: строим и ремонтируем школы, садики, поликлиники, создаем места для получения детьми и молодыми людьми дополнительного образования", — сказал Соколов. Он отметил, что с 1 марта в Кировской области установлена новая мера социальной поддержки в виде бесплатного проезда в общественном транспорте женщинам, вставшим на учет по беременности. Уже выдано более 3 тысяч транспортных карт. Всего для семей с детьми в регионе действует 38 мер поддержки, 16 из них для многодетных семей. Меры поддержки многодетным семьям предоставляются с этого года без учета критерия нуждаемости. "Это серьезная нагрузка на бюджет, это сотни миллионов рублей в год, но мы сознательно идем на это", — подчеркнул губернатор Кировской области. По данным пресс-службы правительства Кировской области, поддержка государства предоставляется на каждого второго ребенка, проживающего в регионе. В 2025 году консолидированный "детский" бюджет составляет 20,4 миллиарда рублей.

