Испытания инновационного электровоза завершились в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен - РИА Новости. Испытания инновационного электровоза с отечественными комплектующими завершились в Ростовской области, сообщается на официальном сайте правительства региона. Проведенные испытания включали в себя проверку работоспособности всех систем электровоза. Оценивалась электрическая прочность изоляции, соответствие габаритов требованиям безопасности, а также работоспособность программного обеспечения систем управления и безопасности. Также были проведены санитарно-гигиенические испытания. "Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ), входящий в состав "Трансмашхолдинга", успешно завершил этап контрольно-наладочных испытаний контактно-аккумуляторного маневрового электровоза постоянного тока "ЭМКА2", - говорится в сообщении. В правительстве Ростовской области отметили, что уникальность этого локомотива заключается в том, что все узлы и агрегаты имеют российское происхождение. Сейчас начался второй этап тестирования систем локомотива, включающий типовые и сертификационные испытания. По информации завода, предстоит провести ходовые испытания, оценить электромагнитную совместимость, уровень вибрации в кабине машиниста и параметры работы тягового и вспомогательного оборудования. После завершения всех испытаний и подтверждения соответствия электровоза "ЭМКА2" требованиям безопасности, смогут начаться поставки инновационных локомотивов российским железнодорожникам. Маневровый электровоз предназначен для работы в депо, на пассажирских вокзалах и промышленных предприятиях. Локомотив может работать как от контактной сети, так и от бортового накопителя энергии. Это позволяет ему работать автономно, без необходимости в специальной зарядной инфраструктуре. Накопитель и тяговая система машины обеспечивают возможность перемещения состава массой до 2 тысяч тонн на расстояние до 14 километров без подключения к контактной сети. Без состава электровоз может проехать до 100 километров на одной зарядке.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен - РИА Новости. Испытания инновационного электровоза с отечественными комплектующими завершились в Ростовской области, сообщается на официальном сайте правительства региона.
Проведенные испытания включали в себя проверку работоспособности всех систем электровоза. Оценивалась электрическая прочность изоляции, соответствие габаритов требованиям безопасности, а также работоспособность программного обеспечения систем управления и безопасности. Также были проведены санитарно-гигиенические испытания.
"Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ), входящий в состав "Трансмашхолдинга", успешно завершил этап контрольно-наладочных испытаний контактно-аккумуляторного маневрового электровоза постоянного тока "ЭМКА2", - говорится в сообщении. В правительстве Ростовской области отметили, что уникальность этого локомотива заключается в том, что все узлы и агрегаты имеют российское происхождение.
Сейчас начался второй этап тестирования систем локомотива, включающий типовые и сертификационные испытания. По информации завода, предстоит провести ходовые испытания, оценить электромагнитную совместимость, уровень вибрации в кабине машиниста и параметры работы тягового и вспомогательного оборудования.
После завершения всех испытаний и подтверждения соответствия электровоза "ЭМКА2" требованиям безопасности, смогут начаться поставки инновационных локомотивов российским железнодорожникам.
Маневровый электровоз предназначен для работы в депо, на пассажирских вокзалах и промышленных предприятиях. Локомотив может работать как от контактной сети, так и от бортового накопителя энергии. Это позволяет ему работать автономно, без необходимости в специальной зарядной инфраструктуре. Накопитель и тяговая система машины обеспечивают возможность перемещения состава массой до 2 тысяч тонн на расстояние до 14 километров без подключения к контактной сети. Без состава электровоз может проехать до 100 километров на одной зарядке.