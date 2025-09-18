https://ria.ru/20250918/rostov-2042660778.html

Испытания инновационного электровоза завершились в Ростовской области

Испытания инновационного электровоза завершились в Ростовской области - РИА Новости, 18.09.2025

Испытания инновационного электровоза завершились в Ростовской области

Испытания инновационного электровоза с отечественными комплектующими завершились в Ростовской области, сообщается на официальном сайте правительства региона. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T11:45:00+03:00

2025-09-18T11:45:00+03:00

2025-09-18T11:45:00+03:00

ростовская область

ростовская область

трансмашхолдинг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042660273_0:35:1600:935_1920x0_80_0_0_fa8804c026526df14357ce030b3f6ee5.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен - РИА Новости. Испытания инновационного электровоза с отечественными комплектующими завершились в Ростовской области, сообщается на официальном сайте правительства региона. Проведенные испытания включали в себя проверку работоспособности всех систем электровоза. Оценивалась электрическая прочность изоляции, соответствие габаритов требованиям безопасности, а также работоспособность программного обеспечения систем управления и безопасности. Также были проведены санитарно-гигиенические испытания. "Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ), входящий в состав "Трансмашхолдинга", успешно завершил этап контрольно-наладочных испытаний контактно-аккумуляторного маневрового электровоза постоянного тока "ЭМКА2", - говорится в сообщении. В правительстве Ростовской области отметили, что уникальность этого локомотива заключается в том, что все узлы и агрегаты имеют российское происхождение. Сейчас начался второй этап тестирования систем локомотива, включающий типовые и сертификационные испытания. По информации завода, предстоит провести ходовые испытания, оценить электромагнитную совместимость, уровень вибрации в кабине машиниста и параметры работы тягового и вспомогательного оборудования. После завершения всех испытаний и подтверждения соответствия электровоза "ЭМКА2" требованиям безопасности, смогут начаться поставки инновационных локомотивов российским железнодорожникам. Маневровый электровоз предназначен для работы в депо, на пассажирских вокзалах и промышленных предприятиях. Локомотив может работать как от контактной сети, так и от бортового накопителя энергии. Это позволяет ему работать автономно, без необходимости в специальной зарядной инфраструктуре. Накопитель и тяговая система машины обеспечивают возможность перемещения состава массой до 2 тысяч тонн на расстояние до 14 километров без подключения к контактной сети. Без состава электровоз может проехать до 100 километров на одной зарядке.

https://ria.ru/20250828/razvitie-2038096690.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, трансмашхолдинг