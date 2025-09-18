Рейтинг@Mail.ru
Россия надеется, что наблюдатели поняли, что "Запад-2025" не несет угрозы - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/rossiya-2042753451.html
Россия надеется, что наблюдатели поняли, что "Запад-2025" не несет угрозы
Россия надеется, что наблюдатели поняли, что "Запад-2025" не несет угрозы - РИА Новости, 18.09.2025
Россия надеется, что наблюдатели поняли, что "Запад-2025" не несет угрозы
Москва надеется, что наблюдатели от США на военных учениях "Запад -2025" поймут, что эти учения носят исключительно оборонительный характер и не несут угрозы со РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:35:00+03:00
2025-09-18T16:35:00+03:00
сша
россия
москва
мария захарова
нато
учения "запад-2025"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042320986_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_83d918053b94432265939749e08afa42.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Москва надеется, что наблюдатели от США на военных учениях "Запад -2025" поймут, что эти учения носят исключительно оборонительный характер и не несут угрозы со стороны России в отношении НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы надеемся, что участие наблюдателей из США (на учениях "Запад-2025" - ред.) поможет им непредвзято, не через призму создаваемых, к сожалению, порой ими же самими в СМИ мифов... Пусть они попробуют понять, что эти учения носили исключительно оборонительный характер, были нацелены на проработку сценария отражения потенциальной агрессии против Союзного государства, что эти учения не создавали каких-либо рисков или военных угроз с нашей стороны в отношении так называемого восточного фланга НАТО", - сказала Захарова в ходе брифинга.
https://ria.ru/20250916/putin-2042310538.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042320986_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2121a622509742175106718ceba730c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, москва, мария захарова, нато, учения "запад-2025"
США, Россия, Москва, Мария Захарова, НАТО, Учения "Запад-2025"
Россия надеется, что наблюдатели поняли, что "Запад-2025" не несет угрозы

Захарова: Москва надеется, что наблюдали поняли, что учения не несут угрозы НАТО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСовместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии Запад-2025 в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Москва надеется, что наблюдатели от США на военных учениях "Запад -2025" поймут, что эти учения носят исключительно оборонительный характер и не несут угрозы со стороны России в отношении НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы надеемся, что участие наблюдателей из США (на учениях "Запад-2025" - ред.) поможет им непредвзято, не через призму создаваемых, к сожалению, порой ими же самими в СМИ мифов... Пусть они попробуют понять, что эти учения носили исключительно оборонительный характер, были нацелены на проработку сценария отражения потенциальной агрессии против Союзного государства, что эти учения не создавали каких-либо рисков или военных угроз с нашей стороны в отношении так называемого восточного фланга НАТО", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Президент РФ Владимир Путин осматривает вооружение, военную и специальную технику в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область. 16 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Путин рассказал об учениях "Запад-2025"
16 сентября, 18:35
 
СШАРоссияМоскваМария ЗахароваНАТОУчения "Запад-2025"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала