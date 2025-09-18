https://ria.ru/20250918/rossiya-2042753451.html

Россия надеется, что наблюдатели поняли, что "Запад-2025" не несет угрозы

2025-09-18T16:35:00+03:00

сша

россия

москва

мария захарова

нато

учения "запад-2025"

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Москва надеется, что наблюдатели от США на военных учениях "Запад -2025" поймут, что эти учения носят исключительно оборонительный характер и не несут угрозы со стороны России в отношении НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы надеемся, что участие наблюдателей из США (на учениях "Запад-2025" - ред.) поможет им непредвзято, не через призму создаваемых, к сожалению, порой ими же самими в СМИ мифов... Пусть они попробуют понять, что эти учения носили исключительно оборонительный характер, были нацелены на проработку сценария отражения потенциальной агрессии против Союзного государства, что эти учения не создавали каких-либо рисков или военных угроз с нашей стороны в отношении так называемого восточного фланга НАТО", - сказала Захарова в ходе брифинга.

