https://ria.ru/20250918/rossiya-2042753451.html
Россия надеется, что наблюдатели поняли, что "Запад-2025" не несет угрозы
Россия надеется, что наблюдатели поняли, что "Запад-2025" не несет угрозы - РИА Новости, 18.09.2025
Россия надеется, что наблюдатели поняли, что "Запад-2025" не несет угрозы
Москва надеется, что наблюдатели от США на военных учениях "Запад -2025" поймут, что эти учения носят исключительно оборонительный характер и не несут угрозы со РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:35:00+03:00
2025-09-18T16:35:00+03:00
2025-09-18T16:35:00+03:00
сша
россия
москва
мария захарова
нато
учения "запад-2025"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042320986_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_83d918053b94432265939749e08afa42.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Москва надеется, что наблюдатели от США на военных учениях "Запад -2025" поймут, что эти учения носят исключительно оборонительный характер и не несут угрозы со стороны России в отношении НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы надеемся, что участие наблюдателей из США (на учениях "Запад-2025" - ред.) поможет им непредвзято, не через призму создаваемых, к сожалению, порой ими же самими в СМИ мифов... Пусть они попробуют понять, что эти учения носили исключительно оборонительный характер, были нацелены на проработку сценария отражения потенциальной агрессии против Союзного государства, что эти учения не создавали каких-либо рисков или военных угроз с нашей стороны в отношении так называемого восточного фланга НАТО", - сказала Захарова в ходе брифинга.
https://ria.ru/20250916/putin-2042310538.html
сша
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042320986_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2121a622509742175106718ceba730c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, москва, мария захарова, нато, учения "запад-2025"
США, Россия, Москва, Мария Захарова, НАТО, Учения "Запад-2025"
Россия надеется, что наблюдатели поняли, что "Запад-2025" не несет угрозы
Захарова: Москва надеется, что наблюдали поняли, что учения не несут угрозы НАТО