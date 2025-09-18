В СК создадут подразделение по вопросам информационных технологий
В СК создадут подразделение по вопросам связи и защиты информации
Здание Следственного комитета РФ
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В Следственном комитете РФ создадут подразделение по вопросам информационных технологий, связи и защиты информации, курировать его будет глава ГВСУ СК РФ Константин Корпусов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
В СК сообщили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам цифровой трансформации деятельности ведомства. Он подчеркнул, что цифровая трансформация должна быть направлена в первую очередь на повышение эффективности работы по раскрытию и расследованию преступлений, а также на оптимизацию управленческих процессов и качественное взаимодействие с гражданами.
"С учетом значительного объема задач по цифровизации ведомства председателем СК России принято решение о создании отдельного подразделения по вопросам информационных технологий, связи и защиты информации с подчинением заместителю председателя СК России – руководителю Главного военного следственного управления Константину Корпусову, курирующему это направление работы", - сказали в ведомстве.
В СК РФ сообщили, что после мониторинга и оценки имеющейся IT-инфраструктуры, а также необходимых потребностей организован процесс проектирования систем. Применительно к практике работы СК России проведена апробация и оценка уже ряда существующих в других госструктурах инструментов, в том числе по рассмотрению поступающих обращений граждан.
Кроме того, уже оборудован ряд автоматизированных рабочих мест для того, чтобы следователи СК России могли оперативно получать данные других ведомств для использования при расследовании уголовных дел. Также улучшена защита внутренних каналов связи между подразделениями ведомства.
