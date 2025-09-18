https://ria.ru/20250918/retsessiya-2042645030.html
Признаков рецессии в России нет, заявила Набиуллина
Признаков рецессии в России нет, заявила Набиуллина - РИА Новости, 18.09.2025
Признаков рецессии в России нет, заявила Набиуллина
Признаков экономической рецессии в России нет, рост продолжается, заявила глава ЦБ Российской Федерации Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T10:23:00+03:00
2025-09-18T10:23:00+03:00
2025-09-18T11:59:00+03:00
россия
эльвира набиуллина
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042664479_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_465a2b12235fe2bd0711940a22822763.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Признаков экономической рецессии в России нет, рост продолжается, заявила глава ЦБ Российской Федерации Эльвира Набиуллина."У нас никаких признаков, которые относятся к понятию экономической рецессии, на мой взгляд, нет. Оперативные данные за лето показывают, что рост продолжается. Да, более умеренными темпами. И это естественно, к сожалению, после периода перегрева экономики", — сказала она на Московском финансовом форуме.
https://ria.ru/20250918/mishustin-2042642421.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042664479_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_bcc1b6ae0bbea42316ce7ccb140715d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эльвира набиуллина, экономика
Россия, Эльвира Набиуллина, Экономика
Признаков рецессии в России нет, заявила Набиуллина
Набиуллина: признаков рецессии в России нет, рост продолжается