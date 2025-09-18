https://ria.ru/20250918/retsessiya-2042645030.html

Признаков рецессии в России нет, заявила Набиуллина

Признаков рецессии в России нет, заявила Набиуллина - РИА Новости, 18.09.2025

Признаков рецессии в России нет, заявила Набиуллина

date 2025-09-18

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Признаков экономической рецессии в России нет, рост продолжается, заявила глава ЦБ Российской Федерации Эльвира Набиуллина."У нас никаких признаков, которые относятся к понятию экономической рецессии, на мой взгляд, нет. Оперативные данные за лето показывают, что рост продолжается. Да, более умеренными темпами. И это естественно, к сожалению, после периода перегрева экономики", — сказала она на Московском финансовом форуме.

россия

2025

Новости

