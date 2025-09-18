Рейтинг@Mail.ru
10:23 18.09.2025 (обновлено: 11:59 18.09.2025)
Признаков рецессии в России нет, заявила Набиуллина
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Признаков экономической рецессии в России нет, рост продолжается, заявила глава ЦБ Российской Федерации Эльвира Набиуллина."У нас никаких признаков, которые относятся к понятию экономической рецессии, на мой взгляд, нет. Оперативные данные за лето показывают, что рост продолжается. Да, более умеренными темпами. И это естественно, к сожалению, после периода перегрева экономики", — сказала она на Московском финансовом форуме.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Признаков экономической рецессии в России нет, рост продолжается, заявила глава ЦБ Российской Федерации Эльвира Набиуллина.
"У нас никаких признаков, которые относятся к понятию экономической рецессии, на мой взгляд, нет. Оперативные данные за лето показывают, что рост продолжается. Да, более умеренными темпами. И это естественно, к сожалению, после периода перегрева экономики", — сказала она на Московском финансовом форуме.
РоссияЭльвира НабиуллинаЭкономика
 
 
