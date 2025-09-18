https://ria.ru/20250918/rekord-2042686047.html

Российские ученые установили мировой рекорд точности квантовых вычислений

Российские ученые установили мировой рекорд точности квантовых вычислений - РИА Новости, 18.09.2025

Российские ученые установили мировой рекорд точности квантовых вычислений

Российские ученые установили мировой рекорд точности квантовых вычислений, их разработка расширяет возможности квантовых компьютеров в решении практических... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T13:40:00+03:00

2025-09-18T13:40:00+03:00

2025-09-18T13:40:00+03:00

наука

россия

физический институт ран

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582823817_0:44:2597:1505_1920x0_80_0_0_82d512ec3e95611cfda91dce43b4b5e3.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российские ученые установили мировой рекорд точности квантовых вычислений, их разработка расширяет возможности квантовых компьютеров в решении практических задач, сообщила пресс-служба Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН). "Ученые отечественного квантового проекта в рамках выполнения дорожной карты развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления" реализовали самый большой в мире квантовый алгоритм на кудитах… Предложенные подходы позволят решать задачи, ранее недоступные для квантовых компьютеров. Благодаря разработке существенно возрастет точность квантовых вычислений в ходе решения практических задач, включая задачи оптимизации, логистики, моделирования молекул. Повышение точности экспериментально продемонстрировано на примере задачи поиска по неупорядоченной базе данных", - говорится в сообщении. Результаты работы опубликованы в одном из самых престижных мировых научных журналов по физике Physical Review Letters. Работа проведена участниками российского квантового проекта – научными группами ФИАН под руководством директора института академика Николая Колачевского и научного руководителя группы "Квантовые информационные технологии" Российского квантового центра (РКЦ) под руководством Алексея Федорова. Квантовый алгоритм – это программное обеспечение для квантовых вычислителей, которое задаёт последовательность вычислительных операций с носителями квантовой информации (кубитами или кудитами) для решения той или иной задачи. В классических вычислительных устройствах вся информация раскладывается на биты — 0 или 1, тогда как в квантовых наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный одновременно находиться в обоих состояниях сразу — и 0, и 1. Количество состояний, в которых находится квантовый процессор, быстро растет с увеличением числа кубитов за счет возможности связывать их между собой. Эта особенность позволяет квантовым устройствам решать различные вычислительные задачи, недоступные самым мощным "классическим" суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие. Развитие квантовых вычислений считается одной из основ технологической независимости России в горизонте до 2030 года.

https://ria.ru/20250918/intellekt-2042641934.html

https://ria.ru/20250918/nauka-2042425445.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, физический институт ран, российская академия наук