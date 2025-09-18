Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава Фонда капремонта Подмосковья пытался скрыться от следствия
04:59 18.09.2025
Экс-глава Фонда капремонта Подмосковья пытался скрыться от следствия
происшествия
турция
москва
россия
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Бывший руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Валерий Николов пытался скрыться от следствия по делу о получении взяток, но был задержан в аэропорту, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что что задержание Николова было произведено в аэропорту, когда он пытался улететь в Турцию, мужчина приобрел авиабилет лишь в одну сторону, без бронирования проживания. Информация о приобретении Николовым авиабилета была получена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в числе которых и прослушивание телефонных переговоров; кроме того, он постарался скрыть свой выезд, "проинструктировав соответствующим образом близкое окружение", подчеркивается в материалах. Тверской суд Москвы арестовал Николова в ноябре прошлого года по делу о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, Николов и другие фигуранты получали взятки в виде денег от посредников и руководства компаний, которые выполняли работы по договорам капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области. Расследование дела в настоящий момент завершено, Николов больше не является руководителем фонда.
турция
москва
россия
московская область (подмосковье)
происшествия, турция, москва, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Турция, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Бывший руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Валерий Николов пытался скрыться от следствия по делу о получении взяток, но был задержан в аэропорту, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что что задержание Николова было произведено в аэропорту, когда он пытался улететь в Турцию, мужчина приобрел авиабилет лишь в одну сторону, без бронирования проживания. Информация о приобретении Николовым авиабилета была получена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в числе которых и прослушивание телефонных переговоров; кроме того, он постарался скрыть свой выезд, "проинструктировав соответствующим образом близкое окружение", подчеркивается в материалах.
Тверской суд Москвы арестовал Николова в ноябре прошлого года по делу о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, Николов и другие фигуранты получали взятки в виде денег от посредников и руководства компаний, которые выполняли работы по договорам капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области.
Расследование дела в настоящий момент завершено, Николов больше не является руководителем фонда.
