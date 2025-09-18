https://ria.ru/20250918/rassledovanie-2042613797.html

Экс-глава Фонда капремонта Подмосковья пытался скрыться от следствия

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Бывший руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Валерий Николов пытался скрыться от следствия по делу о получении взяток, но был задержан в аэропорту, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что что задержание Николова было произведено в аэропорту, когда он пытался улететь в Турцию, мужчина приобрел авиабилет лишь в одну сторону, без бронирования проживания. Информация о приобретении Николовым авиабилета была получена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в числе которых и прослушивание телефонных переговоров; кроме того, он постарался скрыть свой выезд, "проинструктировав соответствующим образом близкое окружение", подчеркивается в материалах. Тверской суд Москвы арестовал Николова в ноябре прошлого года по делу о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, Николов и другие фигуранты получали взятки в виде денег от посредников и руководства компаний, которые выполняли работы по договорам капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области. Расследование дела в настоящий момент завершено, Николов больше не является руководителем фонда.

