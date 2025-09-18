https://ria.ru/20250918/rakova-2042641531.html

Анастасия Ракова: москвички стали осознаннее планировать беременность

Программа в сфере репродуктивного здоровья "Стану мамой" за год помогла почти 270 тысячам москвичек оценить свою способность к зачатию, восемь тысяч из них не стали откладывать беременность по показателям и уже ждут скорого пополнения, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Также в интервью РИА Новости она рассказала, в каком возрасте московские женщины в среднем впервые становятся мамами, и чем чревато откладывание рождения детей "на потом". Беседовала Ольга Овчинникова.— Первой в России программе поддержки репродуктивного здоровья — год. Какие цели столичное правительство ставило перед собой при запуске проекта, и можно ли сказать, что они оправдались?— Наша цель — помочь каждой москвичке, которая хочет стать мамой в обозримом будущем, осуществить это желание. Один из самых заметных мировых демографических трендов — повышение среднего возраста рождения первого ребенка. В Москве он составляет примерно 29 лет и, к сожалению, продолжает увеличиваться. Современные молодые женщины, особенно в столице, в первую очередь стремятся к образованию, самореализации, всестороннему развитию, построению успешной карьеры, и откладывают материнство "на потом". Но "потом" могут возникнуть трудности с выполнением этого шага.Конечно, современные возможности медицины создают ощущение, что можно зачать ребенка и родить без проблем в любой момент. Но организм каждой женщины уникален, и то, что в одном возрасте могут одни, далеко не значит, что и у других получится так же. При этом далеко не все осознают эту важную деталь. По статистике у каждой десятой женщины в возрасте 29 лет возникают трудности при попытке забеременеть, а у женщин постарше ситуация еще более тревожная – в среднем после 35 лет только половина имеют достаточный запас фертильности для беспроблемной беременности.Чтобы помочь москвичкам заранее узнать об индивидуальных особенностях своего здоровья и осознанно подойти к планированию семейного будущего, мы и создали уникальный проект "Стану мамой". Совместно с ведущими специалистами-репродуктологами и опытными акушерами-гинекологами мы разработали комплексную программу, которая позволяет оценить свой фертильный статус и далее, в случае необходимости, подключить современные репродуктивные технологии. Например, в специализированном биобанке можно бесплатно заморозить яйцеклетки или эмбрионы, что увеличивает шансы на беременность в будущем. А также воспользоваться процедурой ЭКО и провести генетическую диагностику эмбриона, чтобы заранее оценить риски и возможные угрозы для здоровья малыша.Спустя год работы программы мы видим определенные положительные сдвиги. Развеивается миф, что существует "золотой возраст" для рождения детей, до которого гарантированно не возникнет никаких проблем. И все больше женщин задумываются о своих возможностях на благополучную беременность и предпринимают определенные шаги. Так, в рамках проекта "Стану мамой" почти 270 тысяч москвичек, то есть свыше четверти миллиона, сдали анализ на антимюллеров гормон (АМГ), чтобы оценить свою способность к зачатию. По результатам исследования сниженный уровень АМГ был выявлен почти у 10% девушек в возрасте 25–29 лет, у около 20% – в возрасте 30–34 года, а в возрасте 34-39 лет – практически у 40%. При этом мы видим, что женщины, которые получали достаточно низкие показатели, не стали откладывать беременность, и более восьми тысяч из них совсем скоро станут мамами.— Правильно ли я понимаю, что планирующие беременность участницы проекта, по сути, могут рассчитывать на бесплатный чек-ап репродуктивного здоровья в рамках ОМС? Насколько широки возможности диагностики для участниц программы?— Безусловно. Конечно, основная цель нашего проекта – обратить внимание женщин на их репродуктивный потенциал и помочь тем, кто нуждается в медицинской поддержке. Однако иногда анализ крови на АМГ оказывается полезен не только для этого. Если с пониженным уровнем АМГ все понятно, то повышенный может свидетельствовать о различных проблемах в женском организме. Так, среди 503 женщин, у которых уровень АМГ в крови был более 20, у 45% был обнаружен синдром поликистозных яичников, у 3% – кисты яичников, и у 1% – злокачественные новообразования. И хоть последний случай и редкость, это не отменяет того факта, что благодаря нашему проекту женщины могут заблаговременно получить сигнал о проблеме и начать лечение онкологического заболевания чуть раньше, что дает больше шансов на выздоровление.Кроме того, дополнительно можно пройти как назначенные врачом обследования, так и программу бесплатной диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья и получить рекомендации по его сохранению. Программа рассчитана на женщин от 18 до 49 лет, стандартный протокол – прием акушера-гинеколога, мазок на флору и цитологическое исследование, ПЦР-исследование на инфекции, передающиеся половым путем. При наличии показаний можно пройти тест на вирус папилломы человека, УЗИ матки и придатков и УЗИ молочных желез. Своевременное прохождение обследований помогает не только выявить различные заболевания, но и предотвратить серьезные осложнения, факторы, негативно влияющие на зачатие, течение беременности, роды и послеродовый период. Благодаря ранней диагностике можно предотвратить развитие бесплодия или начать его лечение на ранних стадиях, когда вероятность успешного восстановления репродуктивной функции максимальна. Поэтому мы рекомендуем проходить программу ежегодно. С января по август 2025 года диспансеризацию в Москве прошло более 610 тысяч женщин, у 36 тысяч из них были выявлены различные заболевания.— А сколько женщин воспользовались возможностью заморозки биоматериала в рамках проекта? И сколько москвичек прошли генетическое тестирование эмбрионов?— К началу сентября порядка 170 женщин воспользовались возможностью криоконсервации яйцеклеток и эмбрионов. Это абсолютно безопасная процедура, которую уже даже можно назвать рутинной практикой для репродуктологов. Преимплантационное генетическое тестирование эмбрионов назначено в более чем 300 случаях. И уже почти 100 пациенток прошли данную процедуру.— И, самое главное, есть ли первые рожденные дети?— Да, благодаря нашему проекту на свет уже появилось почти 400 деток. Для нас это самое главное и радостное достижение программы!— Проект будет продолжен? Если да, какие нововведения запланированы?— Безусловно, мы продолжим проект. Нововведений пока не планируем: разработанная программа позволяет решать все актуальные проблемы на самом современном уровне развития медицины.— Возможно ли интегрировать в проект, например, скрининг репродуктивного здоровья мужчин?— Сейчас, в рамках ОМС, то есть абсолютно бесплатно, москвичам с 18 до 49 лет доступен весь необходимый комплекс: от первичного осмотра до таких исследований, как спермограмма, УЗИ и анализы на инфекции. За последние годы мы провели масштабную реновацию городских поликлиник, где создали комфортные и современные условия, в том числе и для прохождения таких деликатных обследований. Уютные кабинеты, новейшее оборудование, которое позволяет получить максимально точные результаты, и высококвалифированные врачи – все для того, чтобы каждый мужчина, без стеснения и лишних барьеров, мог позаботиться о своем здоровье.— Как изменились запросы беременных женщин и тех, кто планирует стать матерью? Каков их портрет? Насколько он трансформировался?— Будущая мама сегодня — это требовательный, немного тревожный и оттого очень информированный пациент. Наши врачи отмечают, что сейчас беременные женщины лучше подготовлены к родам, знают ход процесса, когда и почему необходимо прибегнуть к разным манипуляциям, например, обезболиванию. Они идут за определенным качеством услуг и большое внимание уделяют своему ментальному состоянию. Мы приняли это во внимание еще на стадии планирования Центров женского здоровья и позаботились о психоэмоциональном состоянии посетительниц. Мы не только обеспечили работу психолога, но и создали максимально уютную и комфортную обстановку.— Давайте поговорим про центры женского здоровья подробнее. Это же переосмысленные женские консультации? Что конкретно может получить москвичка в таком центре сегодня?— Традиционная форма женских консультаций устарела и физически, и морально. Развитию системы помощи женщинам мешала их ограниченная площадь: каждая размещалась в жилом доме, в некоторых и вовсе было всего по три кабинета. То есть не хватало места для того, чтобы разместить разных врачей и необходимое диагностическое оборудование. Неоднородный уровень технического оснащения приводили к серьезным неудобствам для пациенток, им приходилось обращаться в разные медучреждения для базовой диагностики: УЗИ, КТГ, забора крови на анализ. Наконец, отсутствие единых требований к составу медицинского персоналаприводило к неравномерному распределению специалистов и нехватке врачей узкого профиля. В результате пациентки, прикрепленные к разным консультациям, получали разный уровень медицинского сопровождения. Сейчас мы поэтапно исправляем эту ситуацию, чтобы обеспечить оказание медицинской помощи на едином высоком уровне всем женщинам вне зависимости от места жительства. Центры женского здоровья предоставляют полный спектр медицинской помощи на всех этапах жизни пациентки: сохранение репродуктивного здоровья, помощь в планировании и сопровождение во время беременности, профилактика и ранняя диагностика разных заболеваний, онкоскринингна рак молочной железы и шейки матки и многое другое. Современное оснащение центров позволяет проводить все необходимые исследования в одном месте. При этом в Центре женского здоровья можно попасть на прием не только к акушеру-гинекологу, но и, например, к эндокринологу или терапевту. Сейчас уже открыто 11 центров, а до конца появится еще пять.— И, если правильно помню, вы даже проводили экскурсии в открытые Центры женского здоровья?— Верно. Зачастую женщины максимально откладывают поход к доктору из-за прежнего негативного опыта посещения медучреждений старого формата. Поэтому мы хотели снять эту тревожность и недоверие через дружелюбный и неформальный способ знакомства с новыми клиниками. Почти пять тысяч москвичек посетили наши дни открытых дверей и лично убедились в комплексности нового подхода и комфорте сервиса. И в целом мы всё чаще применяем такие интерактивные форматы и в других наших учреждениях. Это важный шаг для трансформации медицинского опыта и укреплению доверия между пациентами и системой здравоохранения.— Москва совершенствует и систему родовспоможения. Какие шаги предприняты в этом направлении?— Профильная инфраструктура сейчас объединяет пять роддомов и шесть современных перинатальных центров. Будущая мама наблюдается в рамках единого "бесшовного" комплекса непрерывной медицинской помощи: Центр женского здоровья – роддом или перинатальный центр – многопрофильная больница, а все данные хранятся в электронной медицинской карте и доступны разным врачам на всех этапах наблюдения.Для спокойствия и комфорта будущих и уже родивших мам мы обеспечиваем возможность партнерских родов, профессиональную поддержку грудного вскармливания, применяем современные методы выхаживания новорожденных, психологическую поддержку на всех этапах.В перинатальных центрах на базе крупнейших городских клинических больниц успешно принимают самые сложные роды и помогают выносить даже очень тяжелые беременности. Это сотни спасенных жизней как мам, так и малышей. Например, не так давно мамами стали 33-летняя пациентка с сахарным диабетом и врожденной аномалией развития почек, беременная с редким иммунным заболеванием, из-за которого организм отторгал плод, а также девушка, которая перенесла трансплантацию сердца. К тому же, недавно столичные медики выходили малыша, появившегося на свет весом 415 граммов. В перинатальных центрах созданы все условия для оказания специализированной помощи: работают опытные врачи, которым удается выхаживать детей даже с экстремально низкой массой тела, есть необходимое оборудование, например, кувезы, в которых для малышей создана наиболее комфортная среда. При этом мы позаботились о том, чтобы мамы могли находиться с детьми и ухаживать за ними под присмотром медработников. Благодаря строительству новых перинатальных центров и развитию действующих роддомов младенческая смертность по сравнению с 2010 годом сократилась более чем в два раза.— Говоря про спасенные жизни сложных детей, три месяца назад в столице стартовал проект помощи для новорождённых с особыми потребностями, включая тех, кто родился преждевременно или с низкой массой тела. Есть ли первые результаты?— Да, в июне в тестовом режиме мы запустили по-настоящему уникальную городскую экосистему для детей с перинатальными осложнениями. Каждый год в Москве несколько тысяч детей рождаются раньше срока или с маленьким весом, многие попадают в реанимацию с подключением к ИВЛ. Конечно, такие состояния не проходят бесследно и для дальнейшего правильного развития малышей важно, чтобы они находилось в руках грамотных специалистов. Мы выстроили механизм, когда на помощь семье приходят поддержка и наблюдение мультидисциплинарной команды – специалистов здравоохранения, образования и соцзащиты.На базе четырех многопрофильных детских клиник мы создали "Центры ранней помощи". Здесь в одном месте мы сконцентрировали все необходимое оборудование для комплексного ведения таких деток и лучших профессионалов детской медицины с большим опытом именно сложных случаев – это педиатры, неврологи, офтальмологи, хирурги, ортопеды, кардиологи, эндокринологи. Одновременно с этим в Центрах развития к многопрофильной команде врачей присоединяются логопеды, дефектологи, инструкторы по лечебной физкультуре, специалисты по адаптации домашней среды, психологов, которые будут работать как с ребенком, так и с родителями. Все вместе они коллегиально разрабатывают индивидуальную программу для каждого малыша, чтобы к трем годам он мог пойти в обычный детский сад. В других случаях, если потребуется, для ребенка будет предложена отдельная образовательная траектория. Сейчас в наших центрах ранней помощи уже наблюдаются четыре тысячи деток.Мы стремимся к тому, чтобы красивый тезис "Москва – город счастливого материнства и детства" как можно скорее стал не только выражением нашей смелой амбиции, но и реальностью. Чтобы каждая москвичка, желающая стать мамой, испытала это счастье, и путь к нему был простым, понятным и комфортным.

