https://ria.ru/20250918/putin-2042786722.html
Путин рассказал об опасениях "Единой России" по электронному голосованию
Путин рассказал об опасениях "Единой России" по электронному голосованию - РИА Новости, 18.09.2025
Путин рассказал об опасениях "Единой России" по электронному голосованию
Президент России Владимир Путин рассказал об опасениях, которые были у "Единой России" по электронному голосованию. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T17:37:00+03:00
2025-09-18T17:37:00+03:00
2025-09-18T17:38:00+03:00
политика
россия
владимир путин
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916120254_0:0:2890:1626_1920x0_80_0_0_b55501a7995bced92727b20dfc5f8ee9.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал об опасениях, которые были у "Единой России" по электронному голосованию. "Опасения были и, так скажем, у партии власти, которую здесь упоминали, будет ли для нее хорошо электронное голосование, обезличенное и свободное, оказалось, что это хорошо для всех на самом деле", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
https://ria.ru/20250914/rossiya-2041885099.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916120254_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_233ce35de4e34f48507ee82867c02cd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, единая россия
Политика, Россия, Владимир Путин, Единая Россия
Путин рассказал об опасениях "Единой России" по электронному голосованию
Путин рассказал об опасениях ЕР по электронному голосованию