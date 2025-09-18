Рейтинг@Mail.ru
17:37 18.09.2025 (обновлено: 17:38 18.09.2025)
Путин рассказал об опасениях "Единой России" по электронному голосованию
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал об опасениях, которые были у "Единой России" по электронному голосованию. "Опасения были и, так скажем, у партии власти, которую здесь упоминали, будет ли для нее хорошо электронное голосование, обезличенное и свободное, оказалось, что это хорошо для всех на самом деле", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
политика, россия, владимир путин, единая россия
Политика, Россия, Владимир Путин, Единая Россия
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал об опасениях, которые были у "Единой России" по электронному голосованию.
"Опасения были и, так скажем, у партии власти, которую здесь упоминали, будет ли для нее хорошо электронное голосование, обезличенное и свободное, оказалось, что это хорошо для всех на самом деле", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
Информационный центр ЦИК России - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Явка на дистанционное электронное голосование составляет 90 процентов
14 сентября, 18:33
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинЕдиная Россия
 
 
