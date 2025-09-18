https://ria.ru/20250918/putin-2042786722.html

Путин рассказал об опасениях "Единой России" по электронному голосованию

Президент России Владимир Путин рассказал об опасениях, которые были у "Единой России" по электронному голосованию. 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал об опасениях, которые были у "Единой России" по электронному голосованию. "Опасения были и, так скажем, у партии власти, которую здесь упоминали, будет ли для нее хорошо электронное голосование, обезличенное и свободное, оказалось, что это хорошо для всех на самом деле", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.

