Путин: власти выполняют все обязательства, несмотря на проведение СВО
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:35 18.09.2025 (обновлено: 17:39 18.09.2025)
Путин: власти выполняют все обязательства, несмотря на проведение СВО
Путин: власти выполняют все обязательства, несмотря на проведение СВО - РИА Новости, 18.09.2025
Путин: власти выполняют все обязательства, несмотря на проведение СВО
Российские власти выполняют все обязательства, несмотря на проведение специальной военной операции и растущие расходы на оборону, заявил президент РФ Владимир Путин.
НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 18 сен - РИА Новости. Российские власти выполняют все обязательства, несмотря на проведение специальной военной операции и растущие расходы на оборону, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы выполняем все наши обязательства, несмотря на проведение специальной военной операции, растущие расходы - это тоже очевидный факт - они не в песок уходят, эти расходы на оборону. Это не пустые расходы, это очевидные вещи. Они есть, эти расходы, они возросли, а, тем не менее, все социальные обязательства мы выполняем", - сказал глава государства на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной Думе РФ.
Путин: власти выполняют все обязательства, несмотря на проведение СВО

Путин: власти выполняют все обязательства, несмотря на СВО и растущие расходы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 18 сен - РИА Новости. Российские власти выполняют все обязательства, несмотря на проведение специальной военной операции и растущие расходы на оборону, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы выполняем все наши обязательства, несмотря на проведение специальной военной операции, растущие расходы - это тоже очевидный факт - они не в песок уходят, эти расходы на оборону. Это не пустые расходы, это очевидные вещи. Они есть, эти расходы, они возросли, а, тем не менее, все социальные обязательства мы выполняем", - сказал глава государства на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной Думе РФ.
Путин назвал победу на СВО одной из ключевых задач
