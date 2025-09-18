https://ria.ru/20250918/putin-2042785651.html
Путин: власти выполняют все обязательства, несмотря на проведение СВО
2025-09-18T17:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
общество
россия
НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 18 сен - РИА Новости. Российские власти выполняют все обязательства, несмотря на проведение специальной военной операции и растущие расходы на оборону, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы выполняем все наши обязательства, несмотря на проведение специальной военной операции, растущие расходы - это тоже очевидный факт - они не в песок уходят, эти расходы на оборону. Это не пустые расходы, это очевидные вещи. Они есть, эти расходы, они возросли, а, тем не менее, все социальные обязательства мы выполняем", - сказал глава государства на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной Думе РФ.
