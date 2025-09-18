https://ria.ru/20250918/putin-2042750856.html

Путин "раздвинул" свой график ради встречи с лидерами партий

Путин "раздвинул" свой график ради встречи с лидерами партий - РИА Новости, 18.09.2025

Путин "раздвинул" свой график ради встречи с лидерами партий

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ради встречи с лидерами политических партий "раздвинул" свой график. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T16:12:00+03:00

2025-09-18T16:12:00+03:00

2025-09-18T16:30:00+03:00

россия

владимир путин

госдума рф

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042738024_0:145:3071:1872_1920x0_80_0_0_1f67c2739deaa69998187cdb1c885ed8.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ради встречи с лидерами политических партий "раздвинул" свой график. "Постарался не откладывать это (встречу с лидерами фракций - ред.), что называется, в долгий ящик. График раздвинул, насколько это возможно. Потому что всё-таки, думаю, что вы правы, надо сверить часы прямо в начале работы в рамках осенней сессии", - сказал глава государства в ходе встречи с лидерами фракций политических партий в Госдуме.

https://ria.ru/20250917/porucheniya-2042563546.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, госдума рф, политика