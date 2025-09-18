https://ria.ru/20250918/putin-2042750856.html
Путин "раздвинул" свой график ради встречи с лидерами партий
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ради встречи с лидерами политических партий "раздвинул" свой график. "Постарался не откладывать это (встречу с лидерами фракций - ред.), что называется, в долгий ящик. График раздвинул, насколько это возможно. Потому что всё-таки, думаю, что вы правы, надо сверить часы прямо в начале работы в рамках осенней сессии", - сказал глава государства в ходе встречи с лидерами фракций политических партий в Госдуме.
