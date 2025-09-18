https://ria.ru/20250918/putin-2042741354.html

Путин рассказал о развитии боевой авиации в России

Путин рассказал о развитии боевой авиации в России - РИА Новости, 18.09.2025

Путин рассказал о развитии боевой авиации в России

Боевую авиацию в России сохранили, восстановили, и сделали в ее развитии много шагов вперед, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Боевую авиацию в России сохранили, восстановили, и сделали в ее развитии много шагов вперед, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас традиционно на очень хорошем и высоком уровне было развитие боевой авиации, это продолжается... И сохранили, и восстановили, и сделали много шагов вперед", - сказал глава государства на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.

