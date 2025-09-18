https://ria.ru/20250918/putin-2042741354.html
Путин рассказал о развитии боевой авиации в России
Путин рассказал о развитии боевой авиации в России - РИА Новости, 18.09.2025
Путин рассказал о развитии боевой авиации в России
Боевую авиацию в России сохранили, восстановили, и сделали в ее развитии много шагов вперед, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:12:00+03:00
2025-09-18T16:12:00+03:00
2025-09-18T16:22:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2807:1580_1920x0_80_0_0_1a5ee10d65e9d8c6f2ab9b8b68d41d22.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Боевую авиацию в России сохранили, восстановили, и сделали в ее развитии много шагов вперед, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас традиционно на очень хорошем и высоком уровне было развитие боевой авиации, это продолжается... И сохранили, и восстановили, и сделали много шагов вперед", - сказал глава государства на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
https://ria.ru/20250918/putin-2042747189.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_97ed8fe4fd9ade129f4548c8029f5477.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал о развитии боевой авиации в России
Путин: Россия сделала много шагов вперед в развитии боевой авиации