Путин назвал макроэкономическую стабильность одним из приоритетов страны

Путин назвал макроэкономическую стабильность одним из приоритетов страны

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сохранение макроэкономической стабильности является одним из приоритетов страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Один из этих приоритетов, безусловно, мы уже постоянно к этому обращаемся, - сохранение макроэкономической стабильности в экономике. Потому что от этого будут зависеть и вопросы, которым вы уделяете всегда первостепенное значение, — это исполнение обязательств государства в отношении наших граждан, социальных обязательств", - сказал Путин в рамках встречи с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.

