https://ria.ru/20250918/putin-2042733486.html
Путин назвал макроэкономическую стабильность одним из приоритетов страны
Путин назвал макроэкономическую стабильность одним из приоритетов страны - РИА Новости, 18.09.2025
Путин назвал макроэкономическую стабильность одним из приоритетов страны
Сохранение макроэкономической стабильности является одним из приоритетов страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T15:47:00+03:00
2025-09-18T15:47:00+03:00
2025-09-18T15:50:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_0:0:3154:1775_1920x0_80_0_0_dfd0c664aa77b0d085d8f62268fa4e75.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сохранение макроэкономической стабильности является одним из приоритетов страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Один из этих приоритетов, безусловно, мы уже постоянно к этому обращаемся, - сохранение макроэкономической стабильности в экономике. Потому что от этого будут зависеть и вопросы, которым вы уделяете всегда первостепенное значение, — это исполнение обязательств государства в отношении наших граждан, социальных обязательств", - сказал Путин в рамках встречи с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
https://ria.ru/20250918/putin-2042734000.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_9562b9edb4c867bb216ae4ed6ec2f7b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал макроэкономическую стабильность одним из приоритетов страны
Путин: сохранение макроэкономической стабильности является одним из приоритетов