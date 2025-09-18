https://ria.ru/20250918/putin-2042732063.html
Путин отметил доверие избирателей к партиям
Путин отметил доверие избирателей к партиям - РИА Новости, 18.09.2025
Путин отметил доверие избирателей к партиям
Все парламентские партии на выборах показали, что пользуются доверием своих избирателей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T15:42:00+03:00
2025-09-18T15:42:00+03:00
2025-09-18T15:47:00+03:00
владимир путин
политика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042530711_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_13117eb71daaf838e14081ad3f4c2a61.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Все парламентские партии на выборах показали, что пользуются доверием своих избирателей, заявил президент России Владимир Путин."Все парламентские партии подтвердили свой высокий статус и показали, что пользуются доверием со стороны своих избирателей. Это очень важно, потому что это гарантирует нам политическую стабильность. В современных условиях это имеет непреходящее значение", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной Думе.
https://ria.ru/20250918/putin-2042732507.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия
Владимир Путин, Политика, Россия
Путин отметил доверие избирателей к партиям
Путин: все партии на выборах показали, что пользуются доверием избирателей