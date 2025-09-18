https://ria.ru/20250918/prigovor-2042685290.html

На Урале осудили четырех фигурантов дела о финансировании терроризма

2025-09-18T13:36:00+03:00

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил четверых уроженцев Центральной Азии к лишению свободы на сроки от 10 до 12 лет за финансирование террористической организации, сообщила антитеррористическая комиссия региона. "Центральный окружной военный суд признал четверых уроженцев из Центральной Азии виновными в содействии международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* (признана террористической и запрещена в РФ)", – говорится в Telegram-канале комиссии. Как сообщает ведомство со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Свердловской области, осужденные, исповедующие радикальный ислам, осуществляли сбор и переправку денежных средств в Сирию для нужд террористов. Это задокументировано в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, подчеркнули в комиссии. "Одного из участников организации суд приговорил к 12 годам лишения свободы, остальных троих – к 10 годам каждого. Первые годы все осужденные проведут в тюрьме, остальной срок – в исправительной колонии строгого режима", – уточняется в сообщении.* Признана террористической и запрещена в РФ

