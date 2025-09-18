https://ria.ru/20250918/prigovor-2042645594.html
Жителю Приморья вынесли приговор по делу об убийстве матери
Местный житель Приморья осужден на 9 лет за избиение до смерти собственной матери
происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 18 - РИА Новости. Местный житель Приморья осужден на 9 лет за избиение до смерти собственной матери, сообщает в своём Telegram-канале региональная прокуратура. "В Приморье осудили мужчину, избившего до смерти собственную мать… Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В мае, находясь в нетрезвом состоянии, подсудимый вступил в конфликт со своей 84-летней матерью. В ходе ссоры он нанес женщине многочисленные удары руками и ногами, причинив ей серьезные телесные повреждения, включая переломы грудины и ребер. Оставив мать в беспомощном состоянии, мужчина не только не оказал ей медицинскую помощь, но и не вызвал врачей. Покинув квартиру, он отсутствовал несколько дней. В результате полученных травм женщина скончалась. Фигурант не признал свою вину в судебном заседании. В законную силу приговор не вступил.
ВЛАДИВОСТОК, 18 - РИА Новости.
Местный житель Приморья осужден на 9 лет за избиение до смерти собственной матери, сообщает в своём Telegram-канале
региональная прокуратура.
"В Приморье осудили мужчину, избившего до смерти собственную мать… Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В мае, находясь в нетрезвом состоянии, подсудимый вступил в конфликт со своей 84-летней матерью. В ходе ссоры он нанес женщине многочисленные удары руками и ногами, причинив ей серьезные телесные повреждения, включая переломы грудины и ребер. Оставив мать в беспомощном состоянии, мужчина не только не оказал ей медицинскую помощь, но и не вызвал врачей. Покинув квартиру, он отсутствовал несколько дней. В результате полученных травм женщина скончалась.
Фигурант не признал свою вину в судебном заседании.
В законную силу приговор не вступил.