Жителю Приморья вынесли приговор по делу об убийстве матери

Местный житель Приморья осужден на 9 лет за избиение до смерти собственной матери, сообщает в своём Telegram-канале региональная прокуратура. РИА Новости, 18.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 18 - РИА Новости. Местный житель Приморья осужден на 9 лет за избиение до смерти собственной матери, сообщает в своём Telegram-канале региональная прокуратура. "В Приморье осудили мужчину, избившего до смерти собственную мать… Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В мае, находясь в нетрезвом состоянии, подсудимый вступил в конфликт со своей 84-летней матерью. В ходе ссоры он нанес женщине многочисленные удары руками и ногами, причинив ей серьезные телесные повреждения, включая переломы грудины и ребер. Оставив мать в беспомощном состоянии, мужчина не только не оказал ей медицинскую помощь, но и не вызвал врачей. Покинув квартиру, он отсутствовал несколько дней. В результате полученных травм женщина скончалась. Фигурант не признал свою вину в судебном заседании. В законную силу приговор не вступил.

происшествия