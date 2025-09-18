https://ria.ru/20250918/preferentsii-2042702356.html
Минфин не рассматривает налоговые преференции для постройки "Силы Сибири 2"
Минфин не рассматривает налоговые преференции для постройки "Силы Сибири 2"
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минфин не рассматривает налоговые преференции для "Газпрома" в связи со строительством "Силы Сибири 2", сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Отвечая на вопрос о рассмотрении налоговых преференций для "Газпрома" в связи с необходимостью увеличения инвестпрограммы при возможном строительстве "Силы Сибири 2", он сказал: "Нет. Бюджетных возможностей для этого на ближайшую трехлетку нет". "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) по итогам переговоров в начале сентября подписали четыре документа, включая Соглашение о стратегическом сотрудничестве, расширяющее направления взаимодействия компаний. Также председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию - "Союз Восток".
