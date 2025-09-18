Рейтинг@Mail.ru
Минфин не рассматривает налоговые преференции для постройки "Силы Сибири 2" - РИА Новости, 18.09.2025
14:21 18.09.2025
Минфин не рассматривает налоговые преференции для постройки "Силы Сибири 2"
Минфин не рассматривает налоговые преференции для постройки "Силы Сибири 2"
россия
монголия
алексей сазанов
алексей миллер
министерство финансов рф (минфин россии)
газпром
сила сибири — 2
экономика
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минфин не рассматривает налоговые преференции для "Газпрома" в связи со строительством "Силы Сибири 2", сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Отвечая на вопрос о рассмотрении налоговых преференций для "Газпрома" в связи с необходимостью увеличения инвестпрограммы при возможном строительстве "Силы Сибири 2", он сказал: "Нет. Бюджетных возможностей для этого на ближайшую трехлетку нет". "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) по итогам переговоров в начале сентября подписали четыре документа, включая Соглашение о стратегическом сотрудничестве, расширяющее направления взаимодействия компаний. Также председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию - "Союз Восток".
россия
монголия
россия, монголия, алексей сазанов, алексей миллер, министерство финансов рф (минфин россии), газпром, сила сибири — 2, экономика
Россия, Монголия, Алексей Сазанов, Алексей Миллер, Министерство финансов РФ (Минфин России), Газпром, Сила Сибири — 2, Экономика
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкГазоперерабатывающий завод
Газоперерабатывающий завод. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минфин не рассматривает налоговые преференции для "Газпрома" в связи со строительством "Силы Сибири 2", сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
Отвечая на вопрос о рассмотрении налоговых преференций для "Газпрома" в связи с необходимостью увеличения инвестпрограммы при возможном строительстве "Силы Сибири 2", он сказал: "Нет. Бюджетных возможностей для этого на ближайшую трехлетку нет".
Сварка стыка газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Эксперт оценила возможность увеличения поставок по "Силе Сибири"
17 сентября, 05:58
"Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) по итогам переговоров в начале сентября подписали четыре документа, включая Соглашение о стратегическом сотрудничестве, расширяющее направления взаимодействия компаний.
Также председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию - "Союз Восток".
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Эксперт назвал возможные сроки запуска "Силы Сибири — 2"
15 сентября, 17:29
 
Россия Монголия Алексей Сазанов Алексей Миллер Министерство финансов РФ (Минфин России) Газпром Сила Сибири — 2 Экономика
 
 
