На Павелецкой набережной вспыхнул пожар в бизнес-центре
На Павелецкой набережной вспыхнул пожар в бизнес-центре
2025-09-18T13:24:00+03:00
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пожар возник на кровле здания бизнес-центра на Павелецкой набережной в Москве, в целях безопасности эвакуировали порядка 230 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступило сообщение о возгорании крыши бизнес-центра по адресу: Павелецкая набережная, дом 2, строение 3", - сказал собеседник агентства. По его словам, до прибытия пожарных здание самостоятельно покинули порядка 230 человек. Борьбу с огнем ведут почти 30 человек и девять единиц техники. Причины возгорания уточняются.
