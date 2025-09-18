Рейтинг@Mail.ru
На Павелецкой набережной вспыхнул пожар в бизнес-центре
13:24 18.09.2025 (обновлено: 14:09 18.09.2025)
На Павелецкой набережной вспыхнул пожар в бизнес-центре
москва
происшествия
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пожар возник на кровле здания бизнес-центра на Павелецкой набережной в Москве, в целях безопасности эвакуировали порядка 230 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступило сообщение о возгорании крыши бизнес-центра по адресу: Павелецкая набережная, дом 2, строение 3", - сказал собеседник агентства. По его словам, до прибытия пожарных здание самостоятельно покинули порядка 230 человек. Борьбу с огнем ведут почти 30 человек и девять единиц техники. Причины возгорания уточняются.
Новости
москва, происшествия
Москва, Происшествия
Сотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пожар возник на кровле здания бизнес-центра на Павелецкой набережной в Москве, в целях безопасности эвакуировали порядка 230 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступило сообщение о возгорании крыши бизнес-центра по адресу: Павелецкая набережная, дом 2, строение 3", - сказал собеседник агентства.
По его словам, до прибытия пожарных здание самостоятельно покинули порядка 230 человек. Борьбу с огнем ведут почти 30 человек и девять единиц техники. Причины возгорания уточняются.
