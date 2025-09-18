Рейтинг@Mail.ru
Посольство России выясняет ситуацию с исчезновением россиянки в Бангкоке - РИА Новости, 18.09.2025
18:26 18.09.2025
Посольство России выясняет ситуацию с исчезновением россиянки в Бангкоке
2025-09-18T18:26:00+03:00
2025-09-18T18:26:00+03:00
в мире
бангкок
таиланд
россия
БАНГКОК, 18 сен – РИА Новости. Посольство РФ в Таиланде выясняет ситуацию с исчезновением гражданки РФ в Бангкоке, поддерживает контакт с родными пропавшей, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом российской дипмиссии Илья Ильин. В четверг в российских соцсетях и СМИ, а также в русскоязычных соцсетях Таиланда появилась информация об исчезновении в Бангкоке 34-летней россиянки Эрики Владыко, которая пропала в ночь на 13 сентября в районе 11 переулка улицы Сукхумвит, куда она приехала на такси в один из ночных баров, расположенных в этом районе. "Мы выясняем сейчас ситуацию с исчезновением россиянки Эрики Владыко и поддерживаем контакт с ее родными", - сообщил агентству дипломат. Ильин отметил, что близкие пропавшей обратились в посольство в четверг. По их словам, Владыко была в Бангкоке вместе с четырехлетней дочерью, точное местонахождение которой пока неизвестно. "По состоянию на сегодняшний вечер мы пока точной информацией о местонахождении ребенка не располагаем. В СМИ и соцсетях курсируют отрывочные сведения о том, что, якобы, девочку могли временно поместить в некий детдом в Бангкоке. Ситуацию проверяем. Мы связались с правоохранительными органами Таиланда, поддерживаем с ними контакт", - сказал заведующий консульским отделом посольства. В русскоязычном паблике "Паттайя от А до Я" и на других русскоязычных ресурсах Таиланда в четверг появились объявления о поисках Эрики Владыко, в которых указывается также, что четырехлетняя дочь пропавшей россиянки осталась в гостинице, и туристическая полиция временно поместила ее в один из сиротских приютов Бангкока. По информации русскоязычного паблика, Эрика жила на таиландском острове Самуи и приехала оттуда в Бангкок вместе с дочерью. "Паттайя от А до Я" также сообщает, что в Таиланд летят родители Эрики из Владивостока, откуда родом пропавшая россиянка. Паблик, участники которого занимаются волонтерской деятельностью по оказанию помощи россиянам, попавшим в трудные ситуации в Таиланде, в частности поиском пропавших, также разместил обращение к людям, знающим Эрику или имеющим информацию о ее местонахождении с просьбой связаться с администратором паблика.
Посольство России выясняет ситуацию с исчезновением россиянки в Бангкоке

БАНГКОК, 18 сен – РИА Новости. Посольство РФ в Таиланде выясняет ситуацию с исчезновением гражданки РФ в Бангкоке, поддерживает контакт с родными пропавшей, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом российской дипмиссии Илья Ильин.
В четверг в российских соцсетях и СМИ, а также в русскоязычных соцсетях Таиланда появилась информация об исчезновении в Бангкоке 34-летней россиянки Эрики Владыко, которая пропала в ночь на 13 сентября в районе 11 переулка улицы Сукхумвит, куда она приехала на такси в один из ночных баров, расположенных в этом районе.
"Мы выясняем сейчас ситуацию с исчезновением россиянки Эрики Владыко и поддерживаем контакт с ее родными", - сообщил агентству дипломат.
Ильин отметил, что близкие пропавшей обратились в посольство в четверг. По их словам, Владыко была в Бангкоке вместе с четырехлетней дочерью, точное местонахождение которой пока неизвестно.
"По состоянию на сегодняшний вечер мы пока точной информацией о местонахождении ребенка не располагаем. В СМИ и соцсетях курсируют отрывочные сведения о том, что, якобы, девочку могли временно поместить в некий детдом в Бангкоке. Ситуацию проверяем. Мы связались с правоохранительными органами Таиланда, поддерживаем с ними контакт", - сказал заведующий консульским отделом посольства.
В русскоязычном паблике "Паттайя от А до Я" и на других русскоязычных ресурсах Таиланда в четверг появились объявления о поисках Эрики Владыко, в которых указывается также, что четырехлетняя дочь пропавшей россиянки осталась в гостинице, и туристическая полиция временно поместила ее в один из сиротских приютов Бангкока.
По информации русскоязычного паблика, Эрика жила на таиландском острове Самуи и приехала оттуда в Бангкок вместе с дочерью. "Паттайя от А до Я" также сообщает, что в Таиланд летят родители Эрики из Владивостока, откуда родом пропавшая россиянка. Паблик, участники которого занимаются волонтерской деятельностью по оказанию помощи россиянам, попавшим в трудные ситуации в Таиланде, в частности поиском пропавших, также разместил обращение к людям, знающим Эрику или имеющим информацию о ее местонахождении с просьбой связаться с администратором паблика.
