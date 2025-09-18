Посольство США выдало журналистам пула Лаврова визы в новом дизайне
Посольство США впервые выдало журналистам пула Лаврова визы в новом дизайне
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Посольство США выдало журналистам пула министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которые планируют сопровождать его в поездке на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, визы в новом дизайне, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее на американских визах был изображен президент США Авраам Линкольн и здание Капитолия, а сама виза была оформлена в довольно ярких оттенках голубого, глубокого синего, красного, зеленого. В новом дизайне на фоне изображен мост "Золотые ворота" в Сан-Франциско и звезды разных форм и размеров. В обновленном дизайне визы преобладают более спокойные, пудровые оттенки розового, белого и голубого. Также отличаются шрифты. США стали постепенно переходить на новый дизайн виз с 2023 года.
При этом власти США третий год подряд выдают журналистам пула министра иностранных дел визы категории С2 - так называемые транзитные визы, которые выдаются лицам, направляющимся в штаб-квартиру ООН. Согласно правилам, получившие визы C2 ограничены в передвижениях и могут находиться только в пределах радиуса 25 миль (около 40 километров) от площади Колумба на углу Центрального парка Нью-Йорка.
С мая 2021 года посольство США в Москве сократило объем консульских услуг и прекратило обрабатывать заявки на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок. В американском посольстве приостановку консульских услуг объяснили ограничительными мерами на работу дипломатической миссии США, которые были введены Россией в конце апреля того же года как ответ на очередные антироссийские санкции. Кроме того, в американском посольстве предупредили, что перестали оказывать консульские услуги своим гражданам за исключением чрезвычайных случаев.
В начале сентября этого года госдеп объявил, что Соединенные Штаты изменили правила получения всех неиммиграционных виз, обязав соискателей подавать документы в стране гражданства или проживания. При этом граждане стран, где США не выдают неиммиграционные визы, должны подавать свои заявления в специально назначенном посольстве или консульстве. Для граждан РФ это посольства в Варшаве и Астане.
