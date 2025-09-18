https://ria.ru/20250918/politiki-2042663666.html

Европейские политики игнорируют причины недовольства граждан, пишут СМИ

Европейские политики игнорируют причины недовольства граждан, пишут СМИ - РИА Новости, 18.09.2025

Европейские политики игнорируют причины недовольства граждан, пишут СМИ

Либеральные и центристские политики ЕС игнорируют причины общественного недовольства, что приводит к тому, что граждане обращаются к правому популизму, пишет... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T11:56:00+03:00

2025-09-18T11:56:00+03:00

2025-09-18T11:56:00+03:00

в мире

европа

сша

австрия

чарли кирк

карин кнайсль

владимир зеленский

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Либеральные и центристские политики ЕС игнорируют причины общественного недовольства, что приводит к тому, что граждане обращаются к правому популизму, пишет обозреватель издания Politico Джейми Деттмер. "Как и в США, либеральные и центристские политики континента слишком легко игнорируют реальные причины недовольства, что заставляет многих обращаться к правому популизму и нативизму, подпитываемым беспокойством из-за (общественного - ред.) статуса и экономических проблем, а также чувством обделенности и дезориентации на фоне масштабных социальных перемен", - говорится в публикации издания. Кроме того, Деттмер подчеркнул, что в Европе наблюдается политическая озлобленность и насилие. Ранее экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила в интервью РИА Новости, что случаи политического насилия, подобные убийству американского активиста Чарли Кирка, могут произойти в Европе. Сторонник Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

https://ria.ru/20250918/evrosoyuz-2042647241.html

https://ria.ru/20250916/ukraina-2042291323.html

европа

сша

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, сша, австрия, чарли кирк, карин кнайсль, владимир зеленский, евросоюз, politico, санкт-петербургский государственный университет