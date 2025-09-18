Рейтинг@Mail.ru
Европейские политики игнорируют причины недовольства граждан, пишут СМИ - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/politiki-2042663666.html
Европейские политики игнорируют причины недовольства граждан, пишут СМИ
Европейские политики игнорируют причины недовольства граждан, пишут СМИ - РИА Новости, 18.09.2025
Европейские политики игнорируют причины недовольства граждан, пишут СМИ
Либеральные и центристские политики ЕС игнорируют причины общественного недовольства, что приводит к тому, что граждане обращаются к правому популизму, пишет... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T11:56:00+03:00
2025-09-18T11:56:00+03:00
в мире
европа
сша
австрия
чарли кирк
карин кнайсль
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Либеральные и центристские политики ЕС игнорируют причины общественного недовольства, что приводит к тому, что граждане обращаются к правому популизму, пишет обозреватель издания Politico Джейми Деттмер. "Как и в США, либеральные и центристские политики континента слишком легко игнорируют реальные причины недовольства, что заставляет многих обращаться к правому популизму и нативизму, подпитываемым беспокойством из-за (общественного - ред.) статуса и экономических проблем, а также чувством обделенности и дезориентации на фоне масштабных социальных перемен", - говорится в публикации издания. Кроме того, Деттмер подчеркнул, что в Европе наблюдается политическая озлобленность и насилие. Ранее экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила в интервью РИА Новости, что случаи политического насилия, подобные убийству американского активиста Чарли Кирка, могут произойти в Европе. Сторонник Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
https://ria.ru/20250918/evrosoyuz-2042647241.html
https://ria.ru/20250916/ukraina-2042291323.html
европа
сша
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51743373d546dad114b42ed16013bfe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, австрия, чарли кирк, карин кнайсль, владимир зеленский, евросоюз, politico, санкт-петербургский государственный университет
В мире, Европа, США, Австрия, Чарли Кирк, Карин Кнайсль, Владимир Зеленский, Евросоюз, Politico, Санкт-Петербургский государственный университет
Европейские политики игнорируют причины недовольства граждан, пишут СМИ

Politico: либеральные и центристские политики ЕС игнорируют недовольство граждан

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Либеральные и центристские политики ЕС игнорируют причины общественного недовольства, что приводит к тому, что граждане обращаются к правому популизму, пишет обозреватель издания Politico Джейми Деттмер.
"Как и в США, либеральные и центристские политики континента слишком легко игнорируют реальные причины недовольства, что заставляет многих обращаться к правому популизму и нативизму, подпитываемым беспокойством из-за (общественного - ред.) статуса и экономических проблем, а также чувством обделенности и дезориентации на фоне масштабных социальных перемен", - говорится в публикации издания.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
ЕС столкнулся с кризисом беспомощности своих лидеров, пишет Bloomberg
Вчера, 10:43
Кроме того, Деттмер подчеркнул, что в Европе наблюдается политическая озлобленность и насилие.
Ранее экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила в интервью РИА Новости, что случаи политического насилия, подобные убийству американского активиста Чарли Кирка, могут произойти в Европе.
Сторонник Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В ЕС и США нарастает усталость от Украины, заявили в Раде
16 сентября, 17:49
 
В миреЕвропаСШААвстрияЧарли КиркКарин КнайсльВладимир ЗеленскийЕвросоюзPoliticoСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала