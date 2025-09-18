Рейтинг@Mail.ru
Адвокат Плахотнюка опроверг слухи о его отказе от экстрадиции в Молдавию - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:38 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/plakhotnyuk-2042638211.html
Адвокат Плахотнюка опроверг слухи о его отказе от экстрадиции в Молдавию
Адвокат Плахотнюка опроверг слухи о его отказе от экстрадиции в Молдавию - РИА Новости, 18.09.2025
Адвокат Плахотнюка опроверг слухи о его отказе от экстрадиции в Молдавию
Адвокат олигарха Владимира Плахотнюка Лучиан Рогак заявил, что Плахотнюк по-прежнему настаивает на своей экстрадиции в Молдавию, несмотря на решение властей... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T09:38:00+03:00
2025-09-18T09:38:00+03:00
в мире
молдавия
греция
владимир плахотнюк
интерпол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/19/1555471977_0:174:3022:1874_1920x0_80_0_0_e1c60295eb1cbdd02fe6a928433437ad.jpg
КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Адвокат олигарха Владимира Плахотнюка Лучиан Рогак заявил, что Плахотнюк по-прежнему настаивает на своей экстрадиции в Молдавию, несмотря на решение властей Греции приостановить эту процедуру. Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила запрос о его экстрадиции. Суд Афин 13 августа одобрил этот запрос. Но в среду генеральная прокуратура Молдавии, ссылаясь на каналы Интерпола, сообщила, что минюст Греции приостановил процесс экстрадиции без объяснения причин. "Хочу прояснить некоторые моменты, касающиеся циркулирующей в публичном пространстве информации об отказе Владимира Плахотнюка от экстрадиции. Эта информация не соответствует действительности. Господин Плахотнюк с первого дня заявлял о своем желании быть экстрадированным в Молдавию", - подчеркнул Рогак, добавив, что ни его подзащиный, ни адвокаты пока не получили официального уведомления из Греции о приостановке или прекращении процесса. На отказ Плахотнюка от выдачи на родину ранее намекнул премьер-министр Молдавии Дорин Речан. После новости о том, что экстрадиция отложена, он заявил: "Мы будем расследовать, как преступнику удалось воспрепятствовать своей экстрадиции". Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
https://ria.ru/20250914/moldavija-2041833001.html
молдавия
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/19/1555471977_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_ff75cc4baa2a676f66364b85cc7e766e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, греция, владимир плахотнюк, интерпол
В мире, Молдавия, Греция, Владимир Плахотнюк, Интерпол
Адвокат Плахотнюка опроверг слухи о его отказе от экстрадиции в Молдавию

Рогак: Плахотнюк настаивает на своей экстрадиции в Молдавию

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкВладимир Плахотнюк
Владимир Плахотнюк - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Владимир Плахотнюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Адвокат олигарха Владимира Плахотнюка Лучиан Рогак заявил, что Плахотнюк по-прежнему настаивает на своей экстрадиции в Молдавию, несмотря на решение властей Греции приостановить эту процедуру.
Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила запрос о его экстрадиции. Суд Афин 13 августа одобрил этот запрос. Но в среду генеральная прокуратура Молдавии, ссылаясь на каналы Интерпола, сообщила, что минюст Греции приостановил процесс экстрадиции без объяснения причин.
"Хочу прояснить некоторые моменты, касающиеся циркулирующей в публичном пространстве информации об отказе Владимира Плахотнюка от экстрадиции. Эта информация не соответствует действительности. Господин Плахотнюк с первого дня заявлял о своем желании быть экстрадированным в Молдавию", - подчеркнул Рогак, добавив, что ни его подзащиный, ни адвокаты пока не получили официального уведомления из Греции о приостановке или прекращении процесса.
На отказ Плахотнюка от выдачи на родину ранее намекнул премьер-министр Молдавии Дорин Речан. После новости о том, что экстрадиция отложена, он заявил: "Мы будем расследовать, как преступнику удалось воспрепятствовать своей экстрадиции".
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
Владимир Плахотнюк - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Адвокат Плахотнюка выступил с обвинением против властей Молдавии
14 сентября, 13:00
 
В миреМолдавияГрецияВладимир ПлахотнюкИнтерпол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала