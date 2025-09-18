https://ria.ru/20250918/plakhotnyuk-2042638211.html

Адвокат Плахотнюка опроверг слухи о его отказе от экстрадиции в Молдавию

Адвокат Плахотнюка опроверг слухи о его отказе от экстрадиции в Молдавию - РИА Новости, 18.09.2025

Адвокат Плахотнюка опроверг слухи о его отказе от экстрадиции в Молдавию

Адвокат олигарха Владимира Плахотнюка Лучиан Рогак заявил, что Плахотнюк по-прежнему настаивает на своей экстрадиции в Молдавию, несмотря на решение властей... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T09:38:00+03:00

2025-09-18T09:38:00+03:00

2025-09-18T09:38:00+03:00

в мире

молдавия

греция

владимир плахотнюк

интерпол

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/19/1555471977_0:174:3022:1874_1920x0_80_0_0_e1c60295eb1cbdd02fe6a928433437ad.jpg

КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Адвокат олигарха Владимира Плахотнюка Лучиан Рогак заявил, что Плахотнюк по-прежнему настаивает на своей экстрадиции в Молдавию, несмотря на решение властей Греции приостановить эту процедуру. Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила запрос о его экстрадиции. Суд Афин 13 августа одобрил этот запрос. Но в среду генеральная прокуратура Молдавии, ссылаясь на каналы Интерпола, сообщила, что минюст Греции приостановил процесс экстрадиции без объяснения причин. "Хочу прояснить некоторые моменты, касающиеся циркулирующей в публичном пространстве информации об отказе Владимира Плахотнюка от экстрадиции. Эта информация не соответствует действительности. Господин Плахотнюк с первого дня заявлял о своем желании быть экстрадированным в Молдавию", - подчеркнул Рогак, добавив, что ни его подзащиный, ни адвокаты пока не получили официального уведомления из Греции о приостановке или прекращении процесса. На отказ Плахотнюка от выдачи на родину ранее намекнул премьер-министр Молдавии Дорин Речан. После новости о том, что экстрадиция отложена, он заявил: "Мы будем расследовать, как преступнику удалось воспрепятствовать своей экстрадиции". Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.

https://ria.ru/20250914/moldavija-2041833001.html

молдавия

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, греция, владимир плахотнюк, интерпол