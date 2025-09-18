https://ria.ru/20250918/peterburg-2042646454.html

Агента Киева оборудовали тайник с бомбой на кладбище в Петербурге

Агента Киева оборудовали тайник с бомбой на кладбище в Петербурге

Агента Киева оборудовали тайник с бомбой на кладбище в Петербурге

Тайник с бомбой для убийства главы оборонного предприятия был оборудован на Волковском кладбище Санкт-Петербурга, это следует из признания задержанной агентессы РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Тайник с бомбой для убийства главы оборонного предприятия был оборудован на Волковском кладбище Санкт-Петербурга, это следует из признания задержанной агентессы спецслужб Украины. Она рассказала детали подготовки покушения, в том числе о передаче друг другу некоей "посылки". Кадры с признанием публикует телеканал RT. По словам задержанной, ее подельница "поехала на кладбище, которое находится на Волковской, передать эту посылку". В районе метро "Волковская" в Петербурге находится Волковское кладбище. ФСБ сообщила, что разгромила в Санкт-Петербурге агентурную сеть спецслужб Украины, готовившую теракт против главы одного из оборонных предприятий. Злоумышленники собирались взорвать его автомобиль, тайник с бомбой был оборудован на одном из городских кладбищ. Задержаны юноша и две девушки, которые признались, что вели наблюдение за объектом. Юноша, переодевшийся пожилой женщиной, заложил бомбу под автомобиль, затем был задержан сотрудниками ФСБ.

https://ria.ru/20250917/afrikanets-2042422869.html

2025

Новости

ФСБ показала видео задержания агентов Украины, готовивших в Петербурге теракт против главы оборонного предприятия. На кадрах видно, как агент Киева, переодевшийся в женскую одежду, заложил бомбу под автомобиль.

