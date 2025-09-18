https://ria.ru/20250918/peterburg-2042646454.html
Агента Киева оборудовали тайник с бомбой на кладбище в Петербурге
Агента Киева оборудовали тайник с бомбой на кладбище в Петербурге - РИА Новости, 18.09.2025
Агента Киева оборудовали тайник с бомбой на кладбище в Петербурге
Тайник с бомбой для убийства главы оборонного предприятия был оборудован на Волковском кладбище Санкт-Петербурга, это следует из признания задержанной агентессы РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T10:33:00+03:00
2025-09-18T10:33:00+03:00
2025-09-18T10:33:00+03:00
санкт-петербург
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042628179_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6cac11e91d7bf8cbbf1ff9ae245d57a9.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Тайник с бомбой для убийства главы оборонного предприятия был оборудован на Волковском кладбище Санкт-Петербурга, это следует из признания задержанной агентессы спецслужб Украины. Она рассказала детали подготовки покушения, в том числе о передаче друг другу некоей "посылки". Кадры с признанием публикует телеканал RT. По словам задержанной, ее подельница "поехала на кладбище, которое находится на Волковской, передать эту посылку". В районе метро "Волковская" в Петербурге находится Волковское кладбище. ФСБ сообщила, что разгромила в Санкт-Петербурге агентурную сеть спецслужб Украины, готовившую теракт против главы одного из оборонных предприятий. Злоумышленники собирались взорвать его автомобиль, тайник с бомбой был оборудован на одном из городских кладбищ. Задержаны юноша и две девушки, которые признались, что вели наблюдение за объектом. Юноша, переодевшийся пожилой женщиной, заложил бомбу под автомобиль, затем был задержан сотрудниками ФСБ.
https://ria.ru/20250917/afrikanets-2042422869.html
санкт-петербург
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042628179_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0bb8491d45ec37b75297bb0cb688e033.jpg
Видео попытки заминировать машину главы предприятия ОПК
ФСБ показала видео задержания агентов Украины, готовивших в Петербурге теракт против главы оборонного предприятия. На кадрах видно, как агент Киева, переодевшийся в женскую одежду, заложил бомбу под автомобиль.
2025-09-18T10:33
true
PT3M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Санкт-Петербург, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Агента Киева оборудовали тайник с бомбой на кладбище в Петербурге
Задержанные агенты Киева прятали взрывчатку на кладбище в Петербурге