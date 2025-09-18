https://ria.ru/20250918/peskov-2042680356.html

Песков: подготовка послания президента идет на уровне набросков экспертов

дмитрий песков

россия

владимир путин

политика

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Работа по подготовке к посланию президента России Владимира Путина федеральному собранию сейчас ведется на уровне "набросков экспертов", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Наброски, конечно же, экспертные делаются", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о подготовке к посланию президента федеральному собранию.

дмитрий песков, россия, владимир путин, политика