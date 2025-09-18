Рейтинг@Mail.ru
Песков переадресовал в правительство вопрос о якобы повышении НДС - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 18.09.2025 (обновлено: 13:29 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/peskov-2042680031.html
Песков переадресовал в правительство вопрос о якобы повышении НДС
Песков переадресовал в правительство вопрос о якобы повышении НДС - РИА Новости, 18.09.2025
Песков переадресовал в правительство вопрос о якобы повышении НДС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство РФ вопрос о якобы обсуждаемой сейчас возможности повышения НДС со следующего... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T13:14:00+03:00
2025-09-18T13:29:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство РФ вопрос о якобы обсуждаемой сейчас возможности повышения НДС со следующего года. "Это вопрос, который я переадресую в правительство. Всё-таки работа ведется там, все наработки в правительстве, поэтому здесь просьба обращаться по бюджетным делам именно в кабинет министров", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать сообщения о том, что сейчас якобы обсуждается возможность повышения НДС со следующего года.
https://ria.ru/20250918/bank-2042649798.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
Песков переадресовал в правительство вопрос о якобы повышении НДС

Песков переадресовал в правительство вопрос о якобы повышении НДС с 2026 года

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство РФ вопрос о якобы обсуждаемой сейчас возможности повышения НДС со следующего года.
"Это вопрос, который я переадресую в правительство. Всё-таки работа ведется там, все наработки в правительстве, поэтому здесь просьба обращаться по бюджетным делам именно в кабинет министров", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать сообщения о том, что сейчас якобы обсуждается возможность повышения НДС со следующего года.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Набиуллина рассказала о ситуации на рынке труда
Вчера, 10:57
 
ЭкономикаРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала