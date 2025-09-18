https://ria.ru/20250918/peskov-2042680031.html

Песков переадресовал в правительство вопрос о якобы повышении НДС

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство РФ вопрос о якобы обсуждаемой сейчас возможности повышения НДС со следующего года. "Это вопрос, который я переадресую в правительство. Всё-таки работа ведется там, все наработки в правительстве, поэтому здесь просьба обращаться по бюджетным делам именно в кабинет министров", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать сообщения о том, что сейчас якобы обсуждается возможность повышения НДС со следующего года.

