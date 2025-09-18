Рейтинг@Mail.ru
18.09.2025
13:08 18.09.2025
Песков подтвердил встречу Путина с лидерами парламентских фракций
Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с лидерами парламентских фракций, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
политика
ново-огарево (московская область)
россия
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
единая россия
кпрф
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с лидерами парламентских фракций, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Семнадцатое сентября, Путин работает в Ново-Огарево. Сегодня день работы с руководителями фракции Госдумы. Сегодня президент проведет встречу с руководителями фракций. Это будет "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", а также "Новые люди". Беседа в открытом режиме - большая часть", - сообщил Песков журналистам.
политика, ново-огарево (московская область), россия, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, единая россия, кпрф
Политика, Ново-Огарево (Московская область), Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Госдума РФ, Единая Россия, КПРФ
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с лидерами парламентских фракций, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Семнадцатое сентября, Путин работает в Ново-Огарево. Сегодня день работы с руководителями фракции Госдумы. Сегодня президент проведет встречу с руководителями фракций. Это будет "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", а также "Новые люди". Беседа в открытом режиме - большая часть", - сообщил Песков журналистам.
Песков ответил на вопрос о точной дате прямой линии
Заголовок открываемого материала