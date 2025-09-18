https://ria.ru/20250918/peskov-2042678922.html
Песков подтвердил встречу Путина с лидерами парламентских фракций
Песков подтвердил встречу Путина с лидерами парламентских фракций
Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с лидерами парламентских фракций, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с лидерами парламентских фракций, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Семнадцатое сентября, Путин работает в Ново-Огарево. Сегодня день работы с руководителями фракции Госдумы. Сегодня президент проведет встречу с руководителями фракций. Это будет "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", а также "Новые люди". Беседа в открытом режиме - большая часть", - сообщил Песков журналистам.
