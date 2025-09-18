https://ria.ru/20250918/peskov-2042677945.html
Песков ответил на вопрос о точной дате прямой линии
Песков ответил на вопрос о точной дате прямой линии - РИА Новости, 18.09.2025
Песков ответил на вопрос о точной дате прямой линии
Кремль позже сообщит точную дату Прямой линии с Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Кремль позже сообщит точную дату Прямой линии с Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Что касается Прямой линии, в этом году она будет также уже традиционно совмещена с большой ежегодной пресс-конференцией президента. Это состоится в декабре. Дату мы тоже вам сообщим попозже", - сказал Песков журналистам.
Песков ответил на вопрос о точной дате прямой линии
Песков: Кремль позже сообщит точную дату прямой линии