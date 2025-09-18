Рейтинг@Mail.ru
Пентагон подготовил проект создания "Золотого купола" - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:36 18.09.2025 (обновлено: 10:21 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/pentagon-2042630131.html
Пентагон подготовил проект создания "Золотого купола"
Пентагон подготовил проект создания "Золотого купола" - РИА Новости, 18.09.2025
Пентагон подготовил проект создания "Золотого купола"
Пентагон подготовил проект создания системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол", передает агентство Блумберг со ссылкой на Минобороны США. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T08:36:00+03:00
2025-09-18T10:21:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_0:12:2592:1470_1920x0_80_0_0_1a5143f41056d1a4f389c8b93a3dfc3d.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Пентагон подготовил проект создания системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол", передает агентство Блумберг со ссылкой на Минобороны США. "Генерал космических сил Майкл Гетлейн, который руководит планами президента Дональда Трампа по созданию системы ПРО "Золотой купол" завершил подготовку проекта для программы", пишет агентство. Отмечается, что два месяца назад Гетлейн обещал рассказать подробности о проекте, в том числе о стоимости, однако теперь Пентагон отказывается предоставлять детали. Агентство пишет, что бюджетное управление американского конгресса (CBO) в настоящее время оценивает необходимые расходы на создание "Золотого купола" на гораздо более высоком уровне, чем заявлялось ранее. Только на космические перехватчики за 20 лет может уйти 542 миллиарда долларов. При этом аналитик Тодд Харрисон из Американского института предпринимательства указывает в отчете, который цитирует агентство, что даже небольшие изменения в параметрах проекта могут обойтись в сотни миллиардов долларов. В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.
https://ria.ru/20250521/ssha-2018234644.html
https://ria.ru/20250911/pentagon-2041316180.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_308:0:2284:1482_1920x0_80_0_0_c456efa4ae15ca0a4dce8900c994d461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Пентагон подготовил проект создания "Золотого купола"

Пентагон завершил подготовку проекта по системе ПРО Золотой купол

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Пентагон подготовил проект создания системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол", передает агентство Блумберг со ссылкой на Минобороны США.
"Генерал космических сил Майкл Гетлейн, который руководит планами президента Дональда Трампа по созданию системы ПРО "Золотой купол" завершил подготовку проекта для программы", пишет агентство.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Песков прокомментировал планы США по созданию системы ПРО "Золотой купол"
21 мая, 12:54
Отмечается, что два месяца назад Гетлейн обещал рассказать подробности о проекте, в том числе о стоимости, однако теперь Пентагон отказывается предоставлять детали.
Агентство пишет, что бюджетное управление американского конгресса (CBO) в настоящее время оценивает необходимые расходы на создание "Золотого купола" на гораздо более высоком уровне, чем заявлялось ранее. Только на космические перехватчики за 20 лет может уйти 542 миллиарда долларов.
При этом аналитик Тодд Харрисон из Американского института предпринимательства указывает в отчете, который цитирует агентство, что даже небольшие изменения в параметрах проекта могут обойтись в сотни миллиардов долларов.
В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Пентагон ищет подрядчиков для программы ПРО "Золотой купол"
11 сентября, 21:28
 
В миреСШАДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала