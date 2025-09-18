https://ria.ru/20250918/patriotizm-2042740736.html

Путин оценил готовность российской молодежи защищать Родину

Путин оценил готовность российской молодежи защищать Родину - РИА Новости, 18.09.2025

Путин оценил готовность российской молодежи защищать Родину

18.09.2025 - Молодежь России демонстрирует патриотизм и готовность защищать Родину, заявил президент РФ Владимир Путин.

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Молодежь России демонстрирует патриотизм и готовность защищать Родину, заявил президент РФ Владимир Путин."Степень такой семейной, общественно-государственной защиты все-таки у нас в обществе оказалось высокой, и наша молодежь, в общем, демонстрирует и патриотизм, и готовность Родину защищать, если нужно, стоять на защите наших ценностей традиционных", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.

