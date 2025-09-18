https://ria.ru/20250918/patriotizm-2042740736.html
Путин оценил готовность российской молодежи защищать Родину
Путин оценил готовность российской молодежи защищать Родину - РИА Новости, 18.09.2025
Путин оценил готовность российской молодежи защищать Родину
Молодежь России демонстрирует патриотизм и готовность защищать Родину, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:10:00+03:00
2025-09-18T16:10:00+03:00
2025-09-18T16:15:00+03:00
россия
общество
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042530711_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_13117eb71daaf838e14081ad3f4c2a61.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Молодежь России демонстрирует патриотизм и готовность защищать Родину, заявил президент РФ Владимир Путин."Степень такой семейной, общественно-государственной защиты все-таки у нас в обществе оказалось высокой, и наша молодежь, в общем, демонстрирует и патриотизм, и готовность Родину защищать, если нужно, стоять на защите наших ценностей традиционных", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.
https://ria.ru/20250913/rossiya-2041570038.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин, госдума рф
Россия, Общество, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин оценил готовность российской молодежи защищать Родину
Путин: молодежь России демонстрирует патриотизм и готовность защищать Родину