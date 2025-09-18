В Париже магазины и банки начали готовиться к возможным беспорядкам

ПАРИЖ, 18 сен – РИА Новости. Магазины и банки в Париже забили окна и двери в преддверии возможных беспорядков на массовых манифестациях против предложенных властями мер жесткой экономии, передает корреспондент РИА Новости. В четверг протестные акции проходят по всей Франции. Ожидается, что на них выйдут до 900 тысяч манифестантов. В Париже к демонстрациям могут присоединиться до 100 тысяч человек. В районе около Лионского вокзала один из известных французских банков Societe Generale забил фанерой дверь и все окна. На входе в отделение висит предупреждение о том, что в четверг банк закроется в полдень (13.00 мск). Другой банк LCL принял более серьезные меры предосторожности и закрыл окна и двери металлическими листами. Такая же защита была установлена на банкоматах. Расположенный неподалеку супермаркет также заставил окна фанерой. Вход в магазин при этом остается открытым, и в преддверии начала манифестации люди продолжают там закупаться. Старая фанера расписана маркерами и краской из баллончиков. В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе и в политических кругах. Депутаты выразили правительству Байру недоверие, после чего оно ушло в отставку. Новый премьер Себастьян Лекорню объявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных. Позднее он также пообещал ограничить пожизненные привилегии от государства для бывших премьеров.
франция
париж
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Забитые окна магазинов и банков в Париже
Магазины и банки Парижа забили окна и двери в преддверии возможных беспорядков, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня протестные акции проходят по всей франции. Ожидается, что на них выйдут до 900 тысяч манифестантов. В Париже к демонстрациям могут присоединиться до 100 тысяч человек.
🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-09-18T16:25
true
PT0M22S
Студенты заблокировали завод компании Thales. Кадры из Ренна
Видео публикуют в соцсетях.
Это не первый подобный случай во Франции за сегодня – например, тут мы писали о том, что протестующие в Марселе заблокировали завод компании Eurolinks из-за поставок в адрес Израиля.
🔹 Подписаться на РИА Новости
ПАРИЖ, 18 сен – РИА Новости. Магазины и банки в Париже забили окна и двери в преддверии возможных беспорядков на массовых манифестациях против предложенных властями мер жесткой экономии, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг протестные акции проходят по всей Франции. Ожидается, что на них выйдут до 900 тысяч манифестантов. В Париже к демонстрациям могут присоединиться до 100 тысяч человек.
В районе около Лионского вокзала один из известных французских банков Societe Generale забил фанерой дверь и все окна. На входе в отделение висит предупреждение о том, что в четверг банк закроется в полдень (13.00 мск).
Другой банк LCL принял более серьезные меры предосторожности и закрыл окна и двери металлическими листами. Такая же защита была установлена на банкоматах.
Расположенный неподалеку супермаркет также заставил окна фанерой. Вход в магазин при этом остается открытым, и в преддверии начала манифестации люди продолжают там закупаться. Старая фанера расписана маркерами и краской из баллончиков.
Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".
Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".
Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.
Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.
Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".
Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.
В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).
Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе и в политических кругах. Депутаты выразили правительству Байру недоверие, после чего оно ушло в отставку. Новый премьер Себастьян Лекорню объявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных. Позднее он также пообещал ограничить пожизненные привилегии от государства для бывших премьеров.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.