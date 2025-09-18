Рейтинг@Mail.ru
В Париже магазины и банки начали готовиться к возможным беспорядкам - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 18.09.2025 (обновлено: 17:49 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/parizh-2042749112.html
В Париже магазины и банки начали готовиться к возможным беспорядкам
В Париже магазины и банки начали готовиться к возможным беспорядкам - РИА Новости, 18.09.2025
В Париже магазины и банки начали готовиться к возможным беспорядкам
Магазины и банки в Париже забили окна и двери в преддверии возможных беспорядков на массовых манифестациях против предложенных властями мер жесткой экономии,... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:25:00+03:00
2025-09-18T17:49:00+03:00
в мире
франция
париж
европа
франсуа байру
себастьян лекорню
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042795744_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_925c6307ad78e3fd968ad5d78e86886b.jpg
ПАРИЖ, 18 сен – РИА Новости. Магазины и банки в Париже забили окна и двери в преддверии возможных беспорядков на массовых манифестациях против предложенных властями мер жесткой экономии, передает корреспондент РИА Новости. В четверг протестные акции проходят по всей Франции. Ожидается, что на них выйдут до 900 тысяч манифестантов. В Париже к демонстрациям могут присоединиться до 100 тысяч человек. В районе около Лионского вокзала один из известных французских банков Societe Generale забил фанерой дверь и все окна. На входе в отделение висит предупреждение о том, что в четверг банк закроется в полдень (13.00 мск). Другой банк LCL принял более серьезные меры предосторожности и закрыл окна и двери металлическими листами. Такая же защита была установлена на банкоматах. Расположенный неподалеку супермаркет также заставил окна фанерой. Вход в магазин при этом остается открытым, и в преддверии начала манифестации люди продолжают там закупаться. Старая фанера расписана маркерами и краской из баллончиков. В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе и в политических кругах. Депутаты выразили правительству Байру недоверие, после чего оно ушло в отставку. Новый премьер Себастьян Лекорню объявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных. Позднее он также пообещал ограничить пожизненные привилегии от государства для бывших премьеров.
франция
париж
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Забитые окна магазинов и банков в Париже
Магазины и банки Парижа забили окна и двери в преддверии возможных беспорядков, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня протестные акции проходят по всей франции. Ожидается, что на них выйдут до 900 тысяч манифестантов. В Париже к демонстрациям могут присоединиться до 100 тысяч человек. 🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-09-18T16:25
true
PT0M22S
Студенты заблокировали завод компании Thales. Кадры из Ренна
Видео публикуют в соцсетях. Это не первый подобный случай во Франции за сегодня – например, тут мы писали о том, что протестующие в Марселе заблокировали завод компании Eurolinks из-за поставок в адрес Израиля. 🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-09-18T16:25
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042795744_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c7e5a39227c7dc3b1e06d32f531dec7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, европа, франсуа байру, себастьян лекорню
В мире, Франция, Париж, Европа, Франсуа Байру, Себастьян Лекорню
В Париже магазины и банки начали готовиться к возможным беспорядкам

В Париже магазины и банки забили окна и двери в преддверии манифестаций

Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 18 сен – РИА Новости. Магазины и банки в Париже забили окна и двери в преддверии возможных беспорядков на массовых манифестациях против предложенных властями мер жесткой экономии, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг протестные акции проходят по всей Франции. Ожидается, что на них выйдут до 900 тысяч манифестантов. В Париже к демонстрациям могут присоединиться до 100 тысяч человек.
В районе около Лионского вокзала один из известных французских банков Societe Generale забил фанерой дверь и все окна. На входе в отделение висит предупреждение о том, что в четверг банк закроется в полдень (13.00 мск).
Другой банк LCL принял более серьезные меры предосторожности и закрыл окна и двери металлическими листами. Такая же защита была установлена на банкоматах.
Расположенный неподалеку супермаркет также заставил окна фанерой. Вход в магазин при этом остается открытым, и в преддверии начала манифестации люди продолжают там закупаться. Старая фанера расписана маркерами и краской из баллончиков.
"Заблокируем все!" Беспорядки во Франции
© Getty Images / Anadolu/Ameer Alhalbi

Протесты проходят под лозунгом "Заблокируем все", ожидается более 700 акций, к ним присоединятся около ста тысяч человек.

Беспорядки в Париже

Протесты проходят под лозунгом "Заблокируем все", ожидается более 700 акций, к ним присоединятся около ста тысяч человек.

© Getty Images / Anadolu/Ameer Alhalbi
1 из 8
© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles

Недовольство французов вызвал законопроект о бюджете на 2026 год уходящего премьер-министра Франсуа Байру.

Беспорядки в Париже

Недовольство французов вызвал законопроект о бюджете на 2026 год уходящего премьер-министра Франсуа Байру.

© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles
2 из 8
© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles

Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".

Беспорядки в Париже

Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".

© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles
3 из 8
© Getty Images / Kiran Ridley

Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.

Беспорядки в Париже

Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.

© Getty Images / Kiran Ridley
4 из 8
© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles

Протестующие блокируют дороги и жгут костры.

Беспорядки в Париже

Протестующие блокируют дороги и жгут костры.

© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles
5 из 8
© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles

Участники демонстрации сожгли сигнальные кабели на железнодорожной линии в окрестностях Тулузы. Из-за этого система семафоров на линии вышла из строя, движение поездов по ней прекратилось.

Беспорядки в Париже

Участники демонстрации сожгли сигнальные кабели на железнодорожной линии в окрестностях Тулузы. Из-за этого система семафоров на линии вышла из строя, движение поездов по ней прекратилось.

© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles
6 из 8
© Getty Images / Anadolu/Ameer Alhalbi

На фото: протестующие пытаются выбить двери вокзала Гар-дю-Нор в Париже.

Беспорядки в Париже

На фото: протестующие пытаются выбить двери вокзала Гар-дю-Нор в Париже.

© Getty Images / Anadolu/Ameer Alhalbi
7 из 8
© Getty Images / NurPhoto

Исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо сообщил, что число задержанных по всей стране достигло почти 200 человек.

Беспорядки в Париже

Исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо сообщил, что число задержанных по всей стране достигло почти 200 человек.

© Getty Images / NurPhoto
8 из 8

Протесты проходят под лозунгом "Заблокируем все", ожидается более 700 акций, к ним присоединятся около ста тысяч человек.

© Getty Images / Anadolu/Ameer Alhalbi
1 из 8

Недовольство французов вызвал законопроект о бюджете на 2026 год уходящего премьер-министра Франсуа Байру.

© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles
2 из 8

Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".

© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles
3 из 8

Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.

© Getty Images / Kiran Ridley
4 из 8

Протестующие блокируют дороги и жгут костры.

© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles
5 из 8

Участники демонстрации сожгли сигнальные кабели на железнодорожной линии в окрестностях Тулузы. Из-за этого система семафоров на линии вышла из строя, движение поездов по ней прекратилось.

© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles
6 из 8

На фото: протестующие пытаются выбить двери вокзала Гар-дю-Нор в Париже.

© Getty Images / Anadolu/Ameer Alhalbi
7 из 8

Исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо сообщил, что число задержанных по всей стране достигло почти 200 человек.

© Getty Images / NurPhoto
8 из 8
В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).
Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе и в политических кругах. Депутаты выразили правительству Байру недоверие, после чего оно ушло в отставку. Новый премьер Себастьян Лекорню объявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных. Позднее он также пообещал ограничить пожизненные привилегии от государства для бывших премьеров.
 
В миреФранцияПарижЕвропаФрансуа БайруСебастьян Лекорню
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала