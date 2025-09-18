https://ria.ru/20250918/parizh-2042749112.html

В Париже магазины и банки начали готовиться к возможным беспорядкам

ПАРИЖ, 18 сен – РИА Новости. Магазины и банки в Париже забили окна и двери в преддверии возможных беспорядков на массовых манифестациях против предложенных властями мер жесткой экономии, передает корреспондент РИА Новости. В четверг протестные акции проходят по всей Франции. Ожидается, что на них выйдут до 900 тысяч манифестантов. В Париже к демонстрациям могут присоединиться до 100 тысяч человек. В районе около Лионского вокзала один из известных французских банков Societe Generale забил фанерой дверь и все окна. На входе в отделение висит предупреждение о том, что в четверг банк закроется в полдень (13.00 мск). Другой банк LCL принял более серьезные меры предосторожности и закрыл окна и двери металлическими листами. Такая же защита была установлена на банкоматах. Расположенный неподалеку супермаркет также заставил окна фанерой. Вход в магазин при этом остается открытым, и в преддверии начала манифестации люди продолжают там закупаться. Старая фанера расписана маркерами и краской из баллончиков. В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе и в политических кругах. Депутаты выразили правительству Байру недоверие, после чего оно ушло в отставку. Новый премьер Себастьян Лекорню объявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных. Позднее он также пообещал ограничить пожизненные привилегии от государства для бывших премьеров.

