Овчинский: в Кузьминках освободили площадку для ЖК по реновации

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. В Кузьминках на юго-востоке Москвы освободили площадку для строительства жилого комплекса по программе реновации, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Город демонтировал расселенный старый дом на Волгоградском проспекте. На его месте освободилась территория для строительства нового жилого комплекса", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.По его словам, общая площадь нового жилого комплекса составит около 10 тысяч квадратных метров, квартиры в нем получат около 370 москвичей. Жилой комплекс возведут с учетом принципов безбарьерной среды.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.

