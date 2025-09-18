Рейтинг@Mail.ru
На Западе назвали 15 стран, способных нанести ядерный удар - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 18.09.2025 (обновлено: 19:16 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/oruzhie-2042775159.html
На Западе назвали 15 стран, способных нанести ядерный удар
На Западе назвали 15 стран, способных нанести ядерный удар - РИА Новости, 18.09.2025
На Западе назвали 15 стран, способных нанести ядерный удар
В мире насчитывается около 15 стран, которые располагают возможностью нанести ядерный удар, пишет журнал Military Watch Magazine. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T17:22:00+03:00
2025-09-18T19:16:00+03:00
в мире
сша
китай
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_0:246:4725:2903_1920x0_80_0_0_c4dfd75104b436329e2ad8c7dadf156c.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В мире насчитывается около 15 стран, которые располагают возможностью нанести ядерный удар, пишет журнал Military Watch Magazine."Хотя Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО. — Прим. ред.) ограничивает обладание ядерным оружием лишь пятью странами — США, Китаем, Россией, Францией и Великобританией, в общей сложности 15 государств сегодня сохраняют как минимум ограниченный известный потенциал для нанесения ядерных ударов", — отмечается в материале.Журнал классифицировал эти страны, разделив их на четыре категории в зависимости от уровня ядерной мощи.В первую категорию вошли США, Россия и Китай, которые имеют в распоряжении полноценную ядерную триаду. Ко второй категории были отнесены КНДР, Индия, Пакистан и Израиль, которые разработали собственные ядерные ракеты, не участвуя в ДНЯО.Третью группу составляют Великобритания и Франция, которые располагают подводными лодками с ядерными баллистическими ракетами на борту. В четвертую категорию журнал включил Германию, Нидерланды, Турцию, Бельгию, Италию и Белоруссию, которые получили ядерное вооружение от своих союзников.В апреле 2024 года в Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) заявили, что страны НАТО нарушат ДНЯО, разместив ядерное оружие в Польше. Ранее организация призвала США выводить свое ядерное оружие из Европы, поскольку практика ядерного обмена опасна и увеличивает риск эскалации. По их данным, у Штатов есть около 150 ядерных бомб, размещенных на американских авиабазах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции без каких-либо официальных заявлений.
https://ria.ru/20250905/zaharova-2039992676.html
https://ria.ru/20250914/turtsiya-2041840694.html
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_262:0:4461:3149_1920x0_80_0_0_eeecda7fb8ef059d800845174b7114e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, россия
В мире, США, Китай, Россия
На Западе назвали 15 стран, способных нанести ядерный удар

MWM: в мире существуют 15 стран, которые способны нанести ядерный удар

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В мире насчитывается около 15 стран, которые располагают возможностью нанести ядерный удар, пишет журнал Military Watch Magazine.
"Хотя Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО. — Прим. ред.) ограничивает обладание ядерным оружием лишь пятью странами — США, Китаем, Россией, Францией и Великобританией, в общей сложности 15 государств сегодня сохраняют как минимум ограниченный известный потенциал для нанесения ядерных ударов", — отмечается в материале.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Захарова рассказала о важности ядерного сдерживания
5 сентября, 13:55
Журнал классифицировал эти страны, разделив их на четыре категории в зависимости от уровня ядерной мощи.
В первую категорию вошли США, Россия и Китай, которые имеют в распоряжении полноценную ядерную триаду. Ко второй категории были отнесены КНДР, Индия, Пакистан и Израиль, которые разработали собственные ядерные ракеты, не участвуя в ДНЯО.
Третью группу составляют Великобритания и Франция, которые располагают подводными лодками с ядерными баллистическими ракетами на борту. В четвертую категорию журнал включил Германию, Нидерланды, Турцию, Бельгию, Италию и Белоруссию, которые получили ядерное вооружение от своих союзников.
В апреле 2024 года в Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) заявили, что страны НАТО нарушат ДНЯО, разместив ядерное оружие в Польше. Ранее организация призвала США выводить свое ядерное оружие из Европы, поскольку практика ядерного обмена опасна и увеличивает риск эскалации. По их данным, у Штатов есть около 150 ядерных бомб, размещенных на американских авиабазах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции без каких-либо официальных заявлений.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Турция инициирует разработку ядерного реактора местного производства
14 сентября, 14:53
 
В миреСШАКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала