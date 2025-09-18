https://ria.ru/20250918/oruzhie-2042775159.html

На Западе назвали 15 стран, способных нанести ядерный удар

На Западе назвали 15 стран, способных нанести ядерный удар

В мире насчитывается около 15 стран, которые располагают возможностью нанести ядерный удар, пишет журнал Military Watch Magazine. РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В мире насчитывается около 15 стран, которые располагают возможностью нанести ядерный удар, пишет журнал Military Watch Magazine."Хотя Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО. — Прим. ред.) ограничивает обладание ядерным оружием лишь пятью странами — США, Китаем, Россией, Францией и Великобританией, в общей сложности 15 государств сегодня сохраняют как минимум ограниченный известный потенциал для нанесения ядерных ударов", — отмечается в материале.Журнал классифицировал эти страны, разделив их на четыре категории в зависимости от уровня ядерной мощи.В первую категорию вошли США, Россия и Китай, которые имеют в распоряжении полноценную ядерную триаду. Ко второй категории были отнесены КНДР, Индия, Пакистан и Израиль, которые разработали собственные ядерные ракеты, не участвуя в ДНЯО.Третью группу составляют Великобритания и Франция, которые располагают подводными лодками с ядерными баллистическими ракетами на борту. В четвертую категорию журнал включил Германию, Нидерланды, Турцию, Бельгию, Италию и Белоруссию, которые получили ядерное вооружение от своих союзников.В апреле 2024 года в Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) заявили, что страны НАТО нарушат ДНЯО, разместив ядерное оружие в Польше. Ранее организация призвала США выводить свое ядерное оружие из Европы, поскольку практика ядерного обмена опасна и увеличивает риск эскалации. По их данным, у Штатов есть около 150 ядерных бомб, размещенных на американских авиабазах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции без каких-либо официальных заявлений.

