На Западе назвали 15 стран, способных нанести ядерный удар
© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В мире насчитывается около 15 стран, которые располагают возможностью нанести ядерный удар, пишет журнал Military Watch Magazine.
"Хотя Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО. — Прим. ред.) ограничивает обладание ядерным оружием лишь пятью странами — США, Китаем, Россией, Францией и Великобританией, в общей сложности 15 государств сегодня сохраняют как минимум ограниченный известный потенциал для нанесения ядерных ударов", — отмечается в материале.
Журнал классифицировал эти страны, разделив их на четыре категории в зависимости от уровня ядерной мощи.
Третью группу составляют Великобритания и Франция, которые располагают подводными лодками с ядерными баллистическими ракетами на борту. В четвертую категорию журнал включил Германию, Нидерланды, Турцию, Бельгию, Италию и Белоруссию, которые получили ядерное вооружение от своих союзников.
В апреле 2024 года в Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) заявили, что страны НАТО нарушат ДНЯО, разместив ядерное оружие в Польше. Ранее организация призвала США выводить свое ядерное оружие из Европы, поскольку практика ядерного обмена опасна и увеличивает риск эскалации. По их данным, у Штатов есть около 150 ядерных бомб, размещенных на американских авиабазах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции без каких-либо официальных заявлений.
